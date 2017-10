Ruszyła wypłata emerytur w obniżonym wieku emerytalnym

Średnia emerytura na Dolnym Śląsku to dla kobiety 1540 zł a dla mężczyzny 2821 zł. Wypłaty pierwszych emerytur pokazują spore różnice w dochodach świeżych emerytów. We wrześniu do dolnośląskich placówek ZUS wpłynęło ponad 20 000 wniosków o przyznanie emerytury.

ZUS rozpoczął już wypłatę emerytur przyznanych i naliczonych z pierwszych rozpatrzonych wniosków. Do ponad trzech tysięcy mieszkańców naszego regionu już w październiku trafiły pierwsze wypłaty.

Na kontach bankowych nowych emerytów pojawiły się szóstego października. Listonosz zapukał do tych, którzy swoje świadczenie otrzymują przelewem za pośrednictwem poczty. 1837 emerytur zostało przez ZUS przelane na konta, 739 wysłane pocztą.

Od pierwszego dnia września ZUS przyjmuje wnioski od osób, które mogą przejść na emeryturę po wprowadzeniu obniżonego wieku emerytalnego. Na Dolnym Śląsku w trzecim kwartale tego roku do ZUS może wpłynąć dodatkowo 27 161 wniosków o emeryturę, wszystkich wniosków może zostać złożonych 44 843 tyle bowiem dolnoślązaków osiągnie powszechny wiek emerytalny w czwartym kwartale tego roku. Od 1 października obowiązuje wiek emerytalny: dla mężczyzn 65 lat, dla kobiet 60 lat.

Według szacunków Zakładu w całym kraju w ostatnich trzech miesiącach tego roku ok. 331 tys. osób, osiągnie wiek emerytalny. Wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.