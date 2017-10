Kiedy będą wypłaty 500 plus?

– Zwykle pieniądze z 500 plus otrzymywaliśmy w okolicach 15 każdego miesiąca. Teraz jest już 17 października, a my nie dostaliśmy ani pieniędzy, ani nawet decyzji o przyznaniu świadczenia na nowy okres, choć upewnialiśmy się, że wniosek został złożony poprawnie – mówi oborniczanka.

Przypomnijmy, że program 500 plus wystartował w zeszłym roku w maju i na samym początku było wiele problemów. A to wieszał się system, a to wnioski były źle wypełnione i trzeba je było poprawiać, a to urzędy otrzymywały pieniądze z opóźnieniem. Dodajmy, że w zeszłym roku wnioski składało się na jeden okres zasiłkowy, który skończył się we wrześniu.