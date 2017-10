Przyjaciel Mamrota przejmuje stery w Piaście

Minionej soboty Piast Żmigród przegrał na wyjeździe kolejny 7 już mecz w bieżącym sezonie w III lidze. W takiej sytuacji do akcji wkroczyli włodarze żmigrodzkiego klubu, którzy zdecydowali się na zmianę w sztabie szkoleniowym i trenera Grzegorza Podstawka zastąpił Kamil Socha.

Na początku minionego tygodnia trener Grzegorz Podstawek dostał ultimatum od Zarządu Piasta, którym były trzy zwycięstwa w najbliższych trzech meczach.

Żmigrodzianie w środę wygrali w meczu 1/8 Pucharu Polski okręgu wrocławskiego z GKS Mirków Długołęka 5-0, ale w sobotę już w batalii III-ligowej polegli w Głubczycach z miejscową Polonią 1-2. Tym samym wspólna wędrówka Grzegorza Podstawka i Piasta dobiegła końca.

Przypomnijmy, że trener Grzegorz Podstawek został szkoleniowcem żmigrodzian 27 grudnia 2013 roku, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Mirosława Drączkowskiego. Przez blisko 4-letnią pracę na rzecz żmigrodzkiego klubu trener Podstawek udowodnił, że jest wielkim profesjonalistą i pomimo młodego wieku, jak na trenera, posiada znakomity „warsztat”. Dodatkowo przez ten okres 38-letni szkoleniowiec udowodnił również, że w swoich działaniach jest odważny i przy systematycznym odmładzaniu kadry Piasta potrafił razem z zespołem osiągać korzystne rezultaty. Niestety w bieżącym sezonie III ligi (grupy 3) coś się zacięło w dobrze dotychczas działającej maszynie i w efekcie trafiła się seria czterech przegranych meczów z rzędu. W sumie aktualnie po 11 rozegranych seriach spotkań sezonu 2017/2018 żmigrodzianie zajmują 15 miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Bilans meczowy: 3 zwycięstwa, 1 remis i aż 7 przegranych zdecydowanie nie zaspokoił oczekiwań zarówno kibiców, jak i Zarządu Piasta. W efekcie włodarze żmigrodzkiego klubu podjęli decyzję o rozstaniu zarówno z Grzegorzem Podstawkiem, jak i jego asystentem Pawłem Wolański. – Trener Grzegorz Podstawek zrobił dla naszego klubu bardzo dużo dobrego. Przez niespełna cztery lata wprowadził nową jakość w prowadzeniu drużyny. Odznaczał się niezwykłym profesjonalizmem i co najważniejsze cały czas szuka nowinek, które wzbogacają jego warsztat trenerski. Razem z Zarządem klubu podjęliśmy trudną decyzję o rozstaniu z trenerem i jego asystentem. Przede wszystkim dziękujemy im za poświęcenie i pracę na rzecz żmigrodzkiego klubu. Jestem pewny, że trener Podstawek ze swoim zaangażowaniem i ambicją szybko znajdzie nowego pracodawcę i może nawet w wyższej klasie rozgrywkowej niż III liga – wyznał w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją Prezes Piasta Rafał Zagórski.

Tymczasem w miniony poniedziałek sternicy żmigrodzkiego klubu zaprezentowali nowego szkoleniowca, którym został 46-letni Kamil Socha. Nowy trener żmigrodzian jest mało znany na Dolnym Śląsku, ale można powiedzieć, że ma już w swoim dorobku znaczące sukcesy. Kamil Socha urodził się 1 lutego 1971 roku w Skierniewicach, a swoją pracę trenerską rozpoczął w 2002 roku w miejscowej Unii, gdzie był najpierw asystentem trenera pierwszego zespołu występującego w III lidze oraz samodzielnym trenerem rezerw, które wprowadził do IV ligi. Szybko został szkoleniowcem seniorów Unii i na zakończenie sezonu 2004/2005 zajął 5 miejsce w III lidze. Później mijały kolejne lata, a trener Kamil Socha nabierał kolejne cenne doświadczenia, ale jednocześnie podnosił swoje kwalifikacje. Następnym znaczącym sukcesem tego szkoleniowca było wicemistrzostwo III ligi (grupa łódzko-mazowiecka) zdobyte z MKS Kutno na zakończenie rozgrywek 2011/2012. W dalszej pracy trenerskiej dostał szansę rozwoju w Akademii Legii Warszawa, gdzie z zespołem drużyny juniorów starszych sezon 2014/2015 zakończył Mistrzostwem Polski i awansem do Młodzieżowej Ligi Mistrzów, czyli UEFA Youth League! Warto dodać, że głównym koordynatorem tej grupy młodzieżowej stołecznego klubu był wówczas Jacek Magiera. Po owocnej pracy na rzecz warszawskiej Legii, nadszedł czas na role asystenta w I-ligowym Zagłębiu Sosnowiec i miało to miejsce na początku bieżącego sezonu. Warto dodać, że przed rokiem w wieku 45 lat Kamil Socha zdobył kwalifikacje UEFA PRO, czyli pozyskał najwyższy szczebel kwalifikacji trenerskiej nie tylko w Polsce, ale również Europie i jednocześnie ma upoważnienie do prowadzenia każdego klubu w najwyższych ligach. – Trener Kamil Socha jest jeszcze mało znany na Dolnym Śląsku, ale ma duże poważanie w innych częściach kraju. Przedstawił mi i całemu Zarządowi klubu pomysł na prowadzenie Piasta Żmigród. Cały czas się kształci i rozwija. Zaliczył staże trenerskie m.in. w niemieckim HSV Hamburg oraz angielskich klubach Aston Villa, czy Blackburn Rovers. Ostatnio odbył również staż w Ekstraklasowej Jagielonii Białystok u dobrze znanego nam szkoleniowca Ireneusza Mamrota. Ma ambicje i chce osiągać jak najwyższe cele, a dowodem na to może być jego uprawnienie UEFA PRO. Warto podkreślić, że będzie to pierwszy szkoleniowiec w historii Piasta Żmigród z najwyższą i najważniejszą licencją uprawniającą realizować się w najwyższych klasach rozgrywkowych. Wierzymy, że nowy trener pobudzi zawodników, da nowy, mocny impuls całej drużynie i przede wszystkim wyeliminuje ostatnio popełniane błędy. Życzymy powodzenia nowemu szkoleniowcowi i samych sukcesów – oświadczył oficjalnie Prezes żmigrodzkiego klubu Rafał Zagórski.