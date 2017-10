Przeciął palec, wezwał strażaków

Nietypowe wezwanie dostali w sobotę 14 października trzebniccy strażacy. – Wezwano nas do Szymanowa i zgłoszono, że jest tam ranna osoba. Nie podano jednak dokładnie o co chodzi, w wyniku czego odniosła obrażenia. Kiedy dojechaliśmy na miejsce okazało się, że pijany mężczyzna zadzwonił pod 112, ponieważ… nożem przeciął palec. Ponieważ był pod wpływem alkoholu, jedyny numer jaki przyszedł mu do głowy, to była straż pożarna – mówi dyżurny KP PSP w Trzebnicy.