Niebezpieczna fontanna?

Przy nowo wybudowanej fontannie postawione zostały betonowe bloki. Dla mnie jest to zupełnie niedorzeczne – takie bloki w połączeniu z wodą i dzieci biegające wokół – nie trzeba będzie długo czekać, aż dojdzie tam do tragedii. Martwię się, bo mam 4-letnią córkę, która też będzie korzystać z tego terenu, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Czy ktoś to sprawdził? Co na to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?

Oglądałem inne fontanny w Polsce i nigdzie nie widziałem tak niedorzecznego projektu, który może stanowić zagrożenie dla dzieci – zaalarmował Czytelnik, który pracuje w okolicy ul. Solnej.



Kto był odpowiedzialny za sprawdzenie bezpieczeństwa projektu? I co na to urzędnicy?

Relacja z interwencji już w jutrzejszym wydaniu Nowej gazety trzebnickiej.