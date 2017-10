Nad powiat nadciąga silny orkan „Ksawery”

Nad Polskę zbliża się potężny orkan Ksawery, które niesie ze sobą silny wiatr i ulewne deszcze. Porywisty wiatr może osiągać prędkość nawet ponad 100 km/h. Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia wydane zostało również dla województwa dolnośląskiego.

„Pomiędzy godziną 14.00 a 23.00 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 95 km/h, miejscami do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Na północy województwa z prawdopodobieństwem 30 procent prognozuje się porywy wiatru do 130 km/h” – informują synoptycy z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wiejący z dużą mocą wiatr może łamać drzewa, niszczyć dachy czy uszkadzać linie energetyczne

Dlatego trzeba uważać na siebie i na miarę swoich możliwości przygotować się na ekstremalną pogodę: