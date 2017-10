List do redakcji

Głos z pokoju nauczycielskiego

Jestem nauczycielką, pracuję w tym zawodzie już długo, przede mną emerytura… Uczę w szkole w Zawoni .

Gdy zaczęłam moją przygodę z nauczaniem, szkoła wyglądała inaczej niż dziś. W pokoju nauczycielskim o powierzchni może 6 m2 trzeba było niemal stać na baczność, bo nauczyciele podczas spotkań zwyczajnie się nie mieścili.. Toaleta była w murowanym wolno stojącym budyneczkiem na podwórzu. Podzielony był na kojce, na środku każdego ziała dziura… i odlane w betonie dwie stopy. W zimie podwiewało z tej dziury, luksusów nie było; o zapachach lepiej nie mówić. Było osobne wejście dla dziewcząt, osobne dla chłopców. Przez pół roku o tym nie wiedziałam i chodziłam na męską stronę…

Klasy były liczne, z pomocami naukowymi bywało różnie. Ale podstawą bardzo dobrego funkcjonowania był przyjazny kontakt pomiędzy nauczycielami a rodzicami i pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły. Dzieciaki tak jak dziś, różne… Problemy i różnica zdań pomiędzy pokoleniami była zawsze i będzie, tak to jest. Ale pojawiające się trudne sytuacje były rozwiązywane na miejscu, wyjaśniane od razu. Rodzice pojawiali się na wezwanie wychowawcy, rozmowa na linii uczeń – rodzic – wychowawca, a czasem i dyrektor zazwyczaj wystarczała. Nauczyciel był szanowany, jego zdanie było przynajmniej rozważane, przemyślane i brane pod uwagę.

Czasy się zmieniają, wiem. Ale pewne sprawy – ważne sprawy – nie powinny. Szkoła, nauka, praca to ważne sprawy. Dla nas, nauczycieli i dla naszych uczniów to niemal całe życie. Być nauczycielem w dzisiejszej rzeczywistości jest zdecydowanie trudniej niż kiedyś.

Mimo wszystko staramy się, nasza praca jest powołaniem, a nie obowiązkiem. Staramy się pogodzić coraz większe wymagania rodziców, uczniów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jednocześnie pracować jak najlepiej. Zawsze mając na uwadze dobro dziecka.

I dlatego boli, gdy w nasze szkolne życie wkrada się polityka, nawet jeżeli przez małe „p”.

Niepotrzebne są w naszej pracy donosy na wszystko i na nic, utrudniające codzienną pracę. Niepotrzebne są żądania nierealne w dzisiejszej rzeczywistości, służące chyba tylko tym, którzy mają zbyt dużo czasu, a wiedzy na temat szkoły tyle co brudu za paznokciem. Niepotrzebne są donosy pisane przez ludzi, którzy w tej szkole nie pracują i nie mają wiedzy o stanie faktycznym. Nic tak nie złości i nie wprowadza niepotrzebnej nerwowej atmosfery jak niczym nieuzasadnione podważanie kompetencji nauczycieli i dyrekcji szkoły. W konsekwencji obie panie dyrektor zajęte są odpisywaniem autorom donosów, ponieważ zjadliwe maile trafiają nie tylko do sekretariatu szkoły, ale i do Gminy, a także do Kuratorium Oświaty.

Czytam w Gazecie Nowej, że w naszej szkole dzieci mają dostęp do jednej toalety. Czy ktoś, kto tak twierdzi, pofatygował się do szkoły i sprawdził, czy tak jest? Zobaczyłby, że toalet jest aż nadto, w tym wyremontowane pięknie w nowym skrzydle, do których uczniowie mają dostęp, pomimo remontu. A może ten ktoś chodził do naszej szkoły i jeszcze pamięta czasy murowanego budyneczku? Choć nawet wtedy było toalet więcej niż jedna!

Czy w tym wszystkim chodzi o szkołę, tak naprawdę? I o dobro dzieci?

Ten rok szkolny dla nas – nauczycieli i uczniów naszej szkoły i naszego przedszkola – jest trudny. Mamy rozbudowę szkoły. Z powodów niezależnych od nas rozbudowa się opóźnia. W efekcie – jest ciasno, z konieczności wszyscy trenujemy – chodzenie w górę i w dół po schodach, wytrzymałość na chłód i niepogodę – bo zdążyć na lekcję trzeba… Zwiększona ilość dyżurów i to w różnych rejonach szkoły i naszego sporego szkolnego podwórka powoduje brak czasu na przerwach. Ale to wszystko minie, będziemy mieć piękną, nową szkołę, z nowymi dziewięcioma w pełni wyposażonymi pracowniami tematycznymi. Rozumieją to nauczyciele, rozumieją uczniowie. Czekamy cierpliwie. I chcemy, mimo wszystko, normalnie pracować, uczyć i wychowywać, cieszyć się każdym, nawet małym sukcesem naszej szkolnej społeczności. A tych sukcesów naprawdę nie brakuje, choćby bardzo dobrze napisany egzamin gimnazjalny. Ja naprawdę nie rozumiem, kto w dzisiejszej rzeczywistości może poświęcać tyle czasu na wypisywanie nieprawdziwych i często nieistotnych „faktów” związanych z naszą szkołą? I w jakim celu to robi?

Małgorzata Marek-Pruska