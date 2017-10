Leasing auta – jakie ma zalety?

Twoja firma potrzebuje samochodu? Nie chcesz jednak inwestować w auto wszystkich posiadanych środków finansowych? Nic prostszego! Skorzystaj z leasingu auta. To doskonałe narzędzie dla przedsiębiorców, pozwalające w szybki, łatwy i relatywnie tani sposób uzyskać auto dla swojego biznesu.

Leasing auta – nie posiadasz, a korzystasz

Nie wszystkie rzeczy, które są ci niezbędne do prowadzenia biznesu, muszą od razu być twoją własnością. Wystarczy, że zapewnisz sobie możliwość ich użytkowania. Takim rozwiązaniem jest m.in. leasing auta. Nie kupujesz auta, nie inwestujesz w nie od razu dużego kapitału, a dzięki leasingowi zapewniasz sobie możliwość korzystania z takiego środka transportu, spłacając miesięczne raty. Jeśli po kilku miesiącach pojazd przestanie ci być potrzebny (bo np. spadnie liczba zamówień albo zwiniesz interes), oddasz go firmie leasingowej i po sprawie. Nie zostaniesz z niepotrzebnym ci samochodem, tak jak miałoby to miejsce, gdybyś zakupił auto np. na kredyt.

Korzyści podatkowe z leasingu samochodu

Dzięki temu, że auto pozostaje własnością firmy leasingowej, a ty co miesiąc spłacasz raty za jego użytkowanie, fiskus traktuje je jako koszt, który twoja firma musi ponieść, aby wygenerować zyski. Dzięki temu możesz uzyskać korzyści podatkowe, zarówno pomniejszając kwotę odprowadzanego VAT-u, jak i w ramach PIT-u, czyli podatku dochodowego. Jeśli z nich korzystasz, realna wysokość twojej raty leasingowej maleje o wysokość odliczeń. Tym samym zamiast oddawać pieniądze skarbówce, część z nich oszczędzasz.

O leasing na auto łatwiej niż o kredyt

Przez cały okres leasingu samochód jest własnością leasingodawcy. To oczywiście sprawia, że nie możesz nim dowolnie dysponować, a w razie nieuiszczenia rat leasingowych pojazd będziesz musiał oddać. Z drugiej strony firma leasingowa nie musi stosować tak restrykcyjnych zabezpieczeń, jak bank udzielający kredytu. Dlatego wzięcie leasingu na auto wiązać się będzie ze znacznie mniejszą liczbą formalności do spełnienia. Dodatkowo z leasingu auta skorzystać może nawet firma, która dopiero co powstała i nie może jeszcze pochwalić się stabilną sytuacją finansową. Leasing jest nie tylko szeroko dostępny, ale ma też różne formy, które można dostosować do swoich oczekiwań i potrzeb firmy. Może to być klasyczne finansowanie, z 1-procentową wartością raty wykupu, ale może to też być leasing z niskimi miesięcznymi ratami, jak np. w ofercie leasingowej Volkswagen Financial Services dla marek z Grupy Volkswagen.

Reasumując, podstawowe zalety leasingu to:

możliwość używania niezbędnych w firmie (a przy tym stosunkowo kosztownych) przedmiotów, np. auta, bez konieczności inwestowania dużych sum pieniędzy,

możliwość korzystania z odliczeń podatkowych, które znacznie zmniejszają realną wysokość raty leasingowej.

minimum formalności przy ubieganiu się o auto leasing, czyli oszczędność czasu.

