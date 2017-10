Koniec remontu i gwiazda disco-polo, co to ma wspólnego?

Kończy się hucznie ogłaszany i promowany remont obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. Jednak remont szkoły wydłużył się o ponad miesiąc, w tym czasie dzieci zamiast w szkolnych salach, lekcje odbywały w przestrzeniach Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Jednak jak na gminę, która lubi chwalić się swoimi osiągnięciami, przystało również w tym przypadku chwalić będzie się na szeroką skalę. W sposób może trochę nietypowy, ale przecież nie nam to oceniać.

Tym razem, już w najbliższy piątek, mieszkańcy i uczniowie będą mieli możliwość zobaczenia na własne oczy, jak wygląda „jedynka” po remoncie. A żeby nie było to zwykłe wydarzenie, na ten dzień zaproszona została gwiazda. I to nie byle jaka, bo sam Zenon Martyniuk we własnej osobie.

Jak sprawdziliśmy, godzinny koncert gwiazdy disco-polo, to koszt blisko 25 tys. zł. Jednak ile my, jako mieszkańcy będziemy musieli zapłacić za taką atrakcję? Nie wiadomo, postaramy się jednak, aby burmistrz ujawnił jakie koszta wiążą się z tak hucznym świętowaniem.

A wy już teraz możecie obstawiać, ile kosztować będzie koncert gwiazdy?! A przede wszystkim powiedzcie, czy podoba wam się ten pomysł?