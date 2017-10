Kolejne zgłoszenia w plebiscycie POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM!

Do 30 września czekaliśmy na zdjęcia zwierzaków. Wszystkie nadesłane od Państwa fotografie publikujemy na portalu oraz profilu facebookowym gazety. Teraz wybierzemy najciekawsze, które następnie zostaną opublikowane na łamach NOWej gazety trzebnickiej.

Już niebawem rozpoczęcie II etapu konkursu, w którym najbardziej wyjątkowego zwierzaka wybiorą również nasi Czytelnicy. Będzie to możliwe poprzez wysłanie sms-ów lub głosowanie na specjalnym kuponie, zamieszczonym w gazecie. Szczegóły dotyczące II etapu plebiscytu przedstawimy po zakończeniu prezentacji wszystkich zgłoszonych zwierzaków.

Dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody

Poniżej publikujemy kolejne ze zgłoszeń:

Wilku

Przedstawiam mojego najwierniejszego psiaka. Ma na imię Wilku jest z nami od dość dawna (ok.7-8 lat), ale dokładnie nie pamiętam od kiedy, pojawił się na naszym podwórku nie wiadomo skąd i tak został 🙂 Jak chce żeby go pogłaskać to potrafi siąść przede mną i patrzeć mi się prosto w oczy, a jak przestaję go głaskać to trąca mnie swoją łapką żebym dalej go głaskała. Nie da się go nie kochać! – Magdalena Kępska z Zawoni