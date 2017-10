Kiedy czas na zmianę?

Już od dłuższego czasu mówi się, że w Polsce mamy rynek pracy pracownika a nie pracodawcy. Oznacza to, że ofert pracy jest tak dużo, że brakuje rąk do pracy. Taka sytuacja powoduje nie tylko to, że zarabiamy coraz więcej, ale i że mamy zdecydowanie większy wybór ofert pracy.



Nie ma pracy idealnej. Zawsze nas coś denerwuje, są rzeczy, które nas drażnią, ale mimo tego lubimy naszą pracę. Specjaliści podali 7 powodów, dla których najczęściej zmieniamy pracę. Fachowcy radzą, żeby pomyśleć o zmianie, kiedy chociaż jedna z podanych poniżej 7 rzeczy nas denerwuje. Bo co innego, kiedy drażnią nasz szczegóły, a zupełnie inną sprawą jest to, że przeszkadzają nam podstawowe sprawy związane z wykonywaniem naszych obowiązków.

1. Zbyt niska pensja. Fachowcy radzą rozejrzeć się za nowym zajęciem, kiedy nasza pensja jest niższa niż u osób na podobnych stanowiskach w naszej firmie czy innych firmach. Za nowym zajęciem warto się także rozejrzeć, kiedy od dłuższego czasu zarabiamy tyle samo i nie ma widoków na podwyżkę.

2. Brak awansu. Fachowcy twierdzą, że jeśli nie awansujemy, nie rozwijamy się, to możemy mieć poważny powód do frustracji. A jak wiadomo pracownik, który nie ma satysfakcji z pracy nie będzie dobrze pracował. Ani pracodawca nie będzie zadowolony z jego wyników, ani pracownik nie będzie usatysfakcjonowany.

3. Praca po godzinach i w weekendy. Kiedy traci się balans pomiędzy pracą a życiem osobistym, kiedy praca staje się najbardziej angażująca, wtedy warto pomyśleć o zmianie na inną. Jeśli non-stop jesteśmy w pracy czujemy się zmęczeni i nieszczęśliwi.

4.W pracy obowiązuje podział na lepszych i gorszych.

5. Zła atmosfera.

6. Przeciążenie pracą.

7. Dojazdy do pracy zabierają wiele godzin.

Oczywiście, łatwo jest doradzać i motywować innych, ale pamiętajmy, że życie mamy tylko jedno i nie warto tracić go na nerwy i ciągły stres związany z pracą. Lepiej robić coś, co będzie dawało nam choć trochę satysfakcji, dobre pieniądze, nie będzie zajmowało całego dnia, nie będzie obciążało ponad siły i pozwoli na rozwój.