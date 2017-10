Jubileuszowy Wieczór Seniora

Tradycją stało się już, że co roku w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie, spotykają się seniorzy z okolic. Ta wyjątkowa uroczystość pełna była wzruszeń i pięknych jubileuszy.



Monika Mączka, sołtys Zajączkowa, ze sporą grupą chętnych do pracy pomocników, już kolejny raz zorganizowała Wieczór Seniora. Jak zawsze impreza odbyła się w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie.

– Nasza obiekt ma swoje ograniczenia. Jest po remoncie, mamy nowe centralne ogrzewanie, jest cieplutko, ale mamy ograniczoną ilość miejsca. Co roku na Wieczór Seniora możemy zaprosić 65 osób i tak było i tym razem. Oczywiście, jednym z głównych puntów uroczystości było wręczenie dyplomów osobom, które obchodziły swoje jubileusze. I tak, 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Elżbieta i Mieczysława Skowron. Swoje 50-lecia obchodzili: Stanisława i Mieczysław Gruszka, Sabina i Zdzisław Matulewicz, a także Maria i Edward Cygan – podaje pani sołtys.

Seniorzy zostali ugoszczeni przez organizatorów kawą, herbatą, ciastem, a także winem. Po wręczeniu dostojnym małżonkom dyplomów i koszy z kwiatami przez burmistrza Gminy Oborniki Śl. i proboszcza miejscowej parafii ks. Wojciecha Grygielewicza, odbyła się część artystyczna.

– Jak co roku zadbała o nią Halina Muszak, dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury, która w tym roku zaprosiła do nas młodzież z Akademii Musicalowej. Występ był na prawdę bardzo ciekawy – mówi Monika Mączka.

Sołtys podkreśla, że nie chciałaby zapeszać, bo projekt dopiero powstanie, ale młodzież szykuje wyjątkową niespodziankę do seniorów. Podczas uroczystości robiono zdjęcia, które zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem danej osoby. Każdego z uczestników poprosili o odpowiedź jednym zdaniem na pytanie o to, co jest w życiu ważne. – Wiem, że młodzi zabrali się już mocno do pracy, ale musimy poczekać na efekty. Chcemy, żeby ze zdjęć i wypowiedzi powstało coś w rodzaju albumu, może kroniki pamiątkowej. Jeśli powstanie, to zaprezentujemy ją na przyszłorocznym święcie – zapowiada sołtys.

Po części oficjalnej i artystycznej przyszedł czas na zabawę. – Jak zawsze grał nam wrocławski zespół Super Duo. To ludzie, którzy mają pojęcie o muzyce, są muzycznie wykształceni i zawsze potrafią trafić w gusta naszych gości. W tym roku nie otrzymaliśmy dużej dotacji w ramach konkursu, bo przypadło nam tylko 500 zł na zorganizowanie imprezy, ale pan burmistrz stanął na wysokości zadania i sfinansował nam zespół. Co ważne, napoje i wino otrzymaliśmy od naszych miejscowych sklepów, od państwa Babula i państwa Góralskich. Ciasta i inne słodkości jak zawsze przygotowały mieszkanki wsi, w „czynie społecznym” – zaznacza Monika Mączka.

Bo tu się dużo dzieje

Jak się okazuje, Wieczór Seniora to niejedyna impreza, która odbywa się jesienią w Zajączkowie. We wsi bardzo dużo się dzieje. – Już za półtora miesiąca będzie „Aktywny Zająć”, na którym będziemy wręczać nagrody dla aktywnych mieszkańców, ale i osób, które u nas nie mieszkają, ale nas wspierają. To już cykliczna impreza. Tym razem odbędzie się 18 listopada – zapowiada pani sołtys.

– W naszej miejscowości bardzo dużo robione jest przez mieszkańców. Wystarczy popatrzyć na drogi i pobocza, które są koszona przez naszych mieszkańców. Gdyby nie oni, to już nasza wieś by zarosła. Muszę jednak przyznać, że coraz więcej ludzi nie ma już ochoty na ciężką pracę. Wydaje mi się, że społecznicy i ludzie działający, tak po cichu nie są doceniani, chwaleni. Wygląda na to, że ci, którzy chcą wspólnie pracować powoli się wykruszają. Kiedyś miałam bardzo dużo chętnej do pomocy młodzieży, przez pewien czas nie było nikogo, teraz powoli młodzież znowu do mnie wraca i chce coś wspólnie robić. Nie wiem, czy taka tendencja jest tylko u nas, czy w innych miejscowościach. Cieszy mnie jednak to, że jest taka grupa osób, która jest w stanie przygotować dużą imprezę, przygotować salę, napiec ciast, potem obsłużyć gości i posprzątać. Ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że dalej będzie nam wszystko dobrze szło – mówi Monika Mączka.