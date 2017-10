Ciekawa nazwa dla firmy może stanowić klucz do sukcesu dla niejednego początkującego przedsiębiorcy. Dzięki niej może zaistnieć na rynku i wyróżnić się spośród tłumu wciąż narastającej konkurencji. Nadanie odpowiedniej nazwy dla danej działalności jest jednakże nie lada wyzwaniem dla kogoś, kto właśnie postanowił założyć własną firmę i marzy o tym, aby zostać zauważonym na gospodarczej scenie. Niniejszy artykuł zawiera wiele cennych wskazówek i porad na temat tego, jak stworzyć ciekawą nazwę dla firmy i ruszyć na podbój świata biznesu.

Po co tworzyć ciekawą nazwę dla firmy?

Nazwa działalności, którą zamierzamy założyć, jest jak złota rybka przynosząca szczęście przedsiębiorcy podczas prowadzenia skutecznej kampanii marketingowej. Powinna być na tyle ekscytująca, aby przykuć uwagę odbiorcy oraz wywołać w nim pożądane emocje i uczucia. Ważne jest, by była intrygująca, godna zainteresowania i uwagi, niebanalna. Dlaczego? Dlatego, że pomyślność prowadzonego przez nas biznesu w dużej mierze zależy od tego, czy wzbudza on zainteresowanie wśród potencjalnych klientów. Jeżeli nazwa prowadzonej przez nas działalności będzie jedną z wielu szaroburych nazw figurujących na rynku nie liczmy na to, że odwiedzi ją chociażby pies z kulawą nogą. Nadanie naszej firmie ciekawej nazwy jest fundamentem, na którym będzie budowany wizerunek naszej działalności. Intrygująca nazwa jest jak magnez, który przyciąga konsumentów, im ciekawsza – tym łatwiej wypromować firmę.

Od czego zacząć, czyli pierwszy krok w procesie tworzenia ciekawej nazwy dla firmy

Zanim zaczniemy zastanawiać się jak nazwać firmę, w pierwszej kolejności powinniśmy przemyśleć, kto będzie korzystał z oferowanych przez nas produktów, a więc określić konkretną grupę docelową, która w przyszłości będzie korzystać z naszych usług. Należy przy tym uwzględnić: wiek konsumentów, płeć, wykształcenie, a także zakres ich preferencji i potrzeb. Nazwa działalności powinna nadawać charakteru naszej firmie. Powinna być najlepiej dopasowana do potencjalnych klientów pod względem językowym i skojarzeniowym. Jej celem jest skupienie uwagi konsumentów i zachęcenie do zainteresowania wachlarzem oferowanych przez nas usług. Pamiętajmy, że ciekawa nazwa firmy nie tylko buduje świadomość danej marki, ale jest też pewną formą komunikacji z klientem i ma niesamowitą siłę oddziaływania na odbiorcę.

Zabawa słowem – jak ,,wyczarować” ciekawą nazwę dla naszej firmy?

Tworzenie ciekawej nazwy dla firmy może wbrew pozorom, stać się przyjemnym wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Takie działanie zezwala bowiem na pewną dowolność w doborze odpowiednich słów, które zareklamują naszą działalność. Wyrazy których użyjemy podczas tworzenia ciekawej nazwy dla firmy mogą wpływać na to, jak nasze przedsiębiorstwo będzie postrzegane przez potencjalnych klientów. Jak nazwać firmę, by przyciągnąć relewantne grono potencjalnych klientów? Wymyślanie ciekawej nazwy dla firmy można przyrównać do zabawy, w której istotny jest wybór odpowiedniej i przemyślanej strategii działania w oparciu o pewne reguły gry. Jeżeli chcemy osiągnąć triumf musimy uwzględnić kilka kluczowych zasad, które są niezbędne do tego, aby wykreować ciekawą nazwę dla naszej firmy i odnieść sukces na rynku.

Zasady są proste:

Wypiszmy jak najwięcej wyrazów-kluczy, które w najlepszy sposób określą charakter naszej działalności. Spośród nich wybierzmy te, które są najbardziej wymowne i w subtelny sposób sugerują, czym zajmuje się dana firma. Ciekawa nazwa firmy powinna być krótka, wpadająca w ucho i łatwa do zapamiętania. Jej celem jest wzbudzanie pożądanych uczuć i emocji u odbiorcy, a także podnoszenie na atrakcyjności naszego przedsiębiorstwa. Jak nazwać firmę, jeżeli część wybranych wyrazów już zajęta przez konkurencję? Kreujmy, mixujmy, modyfikujmy, a ściślej mówiąc: Bawmy się słowem! Zastosujmy słowny kogel-mogel. Wybierzmy dowolny wyraz z palety zgromadzonych słów i spróbujmy w taki sposób przekształcić jego formę, aby wyraz ten intrygował i wzbudzał zaciekawienie u odbiorcy. Możemy również tworzyć zaskakujące neologizmy łącząc ze sobą wybrane człony podobnie brzmiących słów. Zabawa słowem polega również na wyszukiwaniu synonimów wyrazów, a także na zamianie sylab lub liter w wyrazie. Zastosowanie słownych innowacji przyczyni się do stworzenia unikatowej i oryginalnej nazwy dla firmy, która z pewnością zostanie zapamiętana przez konsumentów. W momencie, gdy zgromadzimy już kilka słów, które wydają się być najbardziej atrakcyjne pod względem językowym i brzmieniowym, można przedstawić je rodzinie lub przyjaciołom. Obiektywna opinia innych ludzi może okazać się niezwykle cenna podczas doboru ciekawej nazwy dla firmy. Warto zapytać najbliższych, która nazwa spośród wymienionych została przez nich najlepiej zapamiętana i jest na tyle intrygująca, aby mogła stać się wizytówką firmy.

Nie bądźmy nudni – postawmy na innowacje! Jeżeli chcemy skutecznie konkurować na rynku musimy w sposób ciekawy nazwać naszą firmę. Aby nazwa naszej działalności wyróżniała się na tle konkurencji musi być unikalna i oryginalna, wówczas istnieje szansa, że ktoś skupi na niej swoją uwagę, a w efekcie zainteresuje się zakresem świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Innowacyjna marka zostanie zapamiętana przez konsumenta i nie zginie w marketingowym ,,tłumie”. Potraktuj ten artykuł jako dobre rady, nie sztywny format obowiązujący każdego bez wyjątku. Koniec końców, to jak nazwiesz firmę, zależy wyłącznie od Ciebie.

