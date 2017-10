-Porcje żywieniowe dla przedszkolaków, które zostają w przedszkolu dłużej, są za małe – moje dziecko wraca do domu głodne – zaalarmowała zaniepokojona mama jednego z zawońskich przedszkolaków.



– Dzieci, które zostają w przedszkolu dłużej po prostu wychodzą głodne. Obiad jest o 11.00 a mini podwieczorek o 14.00. Dyrekcja nie zgodziła się na rozdzielenie w czasie zupy i drugiego dania, tak żeby dzieciaki dłużej były najedzone. Zdesperowani rodzice (po rozmowie z sanepidem) postanowili sami dokarmiać swoje pociechy. Uzyskali na to zgodę. Ma to wyglądać tak, że rodzice dzieci zostających dłużej będą robić „zrzutę” i kupować przekąski, które dzieci będą dostawały po południu. Czy to nie dziwne? Płacimy za posiłki 7 zł. Dzieci jest ok 100. Miesięcznie to ok 14 tys. zł – kwota niemała. A dzieci wychodzą z przedszkola głodne. Za taką kwotę można zatrudnić dwie kucharki i gotować dla dzieci na miejscu – poinformowała kolejna mama przedszkolaka.

Komentarz dyrekcji i sanepidu

Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawoni potwierdza, że problem został do nich zgłoszony.

– Normy żywieniowe dla dzieci w przedszkolu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia o żywieniu zbiorowym z 2016, zgodnie z którym, są one dostarczane przez firmę cateringową. Porcje żywieniowe są dostosowane do wymogów określonych przez rozporządzenie.

W przedszkolu w Zawoni posiłki są wydawane od godz. 8.00 do godz. 12.30. W ich skład wchodzi śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Godziny posiłków są uzależnione od obowiązkowego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, tj. 7.30 do 12.30. Większość dzieci opuszcza przedszkole o godz. 12.30 i wtedy otrzymują również podwieczorek; dzieci, które pozostają do godzin późniejszych otrzymują podwieczorek np. o godz. 14.00, 15.00 (w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu).

Godziny posiłków zostały zaproponowane oraz zaakceptowane przez rodziców, których dzieci uczęszczały do naszego przedszkola w latach poprzednich i rozumiemy, że rodzice obecnych przedszkolaków mogą chcieć zmian.

Jeżeli chodzi o możliwość rozdzielenia dwudaniowego obiadu w czasie, do tej pory rodzice nie zgłaszali takiej potrzeby. W celu ustalenia najkorzystniejszego dla dzieci rozwiązania, trwają rozmowy z rodzicami naszych przedszkolaków, na temat ich oczekiwań, ale także z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Trzebnicy, na temat możliwości spełnienia owych oczekiwań.