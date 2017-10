Dzieci dalej poza szkołą

Przez opóźnienie w remoncie szkoły grupy przedszkolne i klasy 1-3, od początku tego roku szkolnego zajęcia mają w ośrodku kultury. Awaryjna sytuacja miała trwać do 3 tygodni, jednak prace remontowe nadal się przedłużają, a dzieci ciągle uczą się poza szkołą.



Przypomnijmy, że według przetargu, prace w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy miały zakończyć się do 18 sierpnia. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego, dyrektor placówki Elżbieta Nowak poinformowała, że klasy 0-3 przez około 2-3 tygodnie, do momentu zakończenia robót związanych z wykończeniem łącznika, będą uczęszczały na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzebnicy.

Do ośrodka kultury zostały przewieziony potrzebny sprzęty, a sale dostosowane do potrzeb najmłodszych i nauczycieli:

– Do naszej dyspozycji jest praktycznie cały ośrodek kultury. Mamy sale zarówno tutaj na parterze, jak i wyżej na pierwszym piętrze. Przerwy ustalamy sobie tak, aby dzieciom było wygodnie. Wszystko zostało dostosowane do potrzeb dzieci, nawet toalety. Dzisiaj jest brzydka pogoda, więc pomiędzy zajęciami jesteśmy na terenie domu kultury. A jeśli tylko zrobi się cieplej, mamy w planach wychodzić na dwór, na place zabaw, spacery, wycieczki. Na razie się poznajemy, to pierwszy dzień zajęć – opowiadała jedna z opiekunek uczniów.

Nic nie wiadomo

Prace wykończeniowe w budynku szkoły ze wstępnych założeń miały trwać przez 2 – 3 pierwsze tygodnie września. Jak nam się jednak udało ustalić, dzieci w dalszym ciągu uczą się w ośrodku kultury, mimo że mamy już pierwszy tydzień października:

– Pierwszy termin powrotu do szkoły był po 20 września, ale moja córka dalej chodzi na lekcje do ośrodka kultury i nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa. Nauczyciele nie chcą już nic mówić, bo twierdzą że nie chcą wprowadzać nas w błąd, a dyrekcja też milczy. Bardzo mi się to nie podoba – poinformował rodzic jednego z pierwszoklasistów.

Pisemnie poprosiliśmy dyrektor Elżbietę Nowak o informację, czy uczniowie kontynuują już naukę w budynku szkoły, a jeśli nie to na kiedy planowany jest ich powrót do szkoły. Poprosiliśmy również o wyjaśnienie, z jakich zajęć dzieci korzystały we wrześniu, podczas zajęć w ośrodku kultury. Mimo kilkukrotnych prób kontaktu, nie udało nam się uzyskać żadnej odpowiedzi – po przybyciu do szkoły pracownik sekretariatu poinformował nas, że dyrektor nie ma czasu z nami rozmawiać. Poprosiliśmy więc o udzielnie odpowiedzi na piśmie, na którą czekamy.