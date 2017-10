Dolnoślązacy przechodzą na „wcześniejszą” emeryturę

Ponad 20 000 wniosków emerytalnych wpłynęło we wrześniu do placówek ZUS na Dolnym Śląsku. W całej Polsce w ciągu miesiąca ZUS przyjął 275 728 wniosków emerytalnych, w tym 235 911

wniosków pierwszorazowych i 196 715 związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. Dodatkowo wnioski o emeryturę złożyło 871 osób mieszkających poza granicami Polski.

Prawie 60 proc. przyszłych emerytów to kobiety.

– Po szturmie na ZUS w pierwszych dniach września obecnie codziennie jest składanych coraz mniej wniosków – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dzisiaj średni czas oczekiwania w kolejce to zaledwie cztery minuty. Większość wniosków składają kobiety –

dodaje rzeczniczka.

Od pierwszego dnia września ZUS przyjmuje wnioski od osób, które mogą przejść na emeryturę po wprowadzeniu obniżonego wieku emerytalnego. Na Dolnym Śląsku w trzecim kwartale tego roku do ZUS może wpłynąć dodatkowo 27 161 wniosków o emeryturę. To efekt tego, że od 1 października został przywrócony niższy niż obecnie obowiązujący wiek emerytalny. Dla mężczyzn jest to 65 lat, dla kobiet 60. Według szacunków Zakładu w całym kraju w ostatnich trzech miesiącach tego roku ok. 331 tys. osób, osiągnie wiek emerytalny. Wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.