„Czarny wtorek” – kobiety ponownie staną w obronie swoich praw

We wtorek, 3 października, w pierwszą rocznicę „czarnego protestu”, w całej Polsce odbędą się marsze, pikiety, koncerty i zbiórki podpisów pod projektem liberalizującym prawo antyaborcyjne.

Inicjatorem „czarnego wtorku” jest Ogólnopolski Strajk Kobiet. Ale współpraca wychodzi poza ramy partyjne i organizacyjne.

Rok temu dziesiątki tysięcy Polek w całym kraju wyszły na ulice, by nie dopuścić do uchwalenia ustawy całkowicie zakazującej aborcji. PiS się wtedy cofnął. „Był to największy protest społeczny po 1989 roku, i jedyny, który zmusił PiS do zrobienia kroku w tył” – piszą organizatorzy.

Rok temu, 3/10/2016, w Czarny Poniedziałek, dzień Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, ok. 250 000 osób wyszło na ulice w ponad 150 miastach w Polsce i 60 za granicą, protestując przeciwko procedowanemu przez Sejm barbarzyńskiemu projektowi całkowitego zakazu aborcji. Tyle samo nie poszło tego dnia do pracy. Ponad pół miliona osób ubrało się na czarno. Był to wówczas największy, jeśli chodzi o zasięg terytorialny, protest społeczny po 1989 roku, i jedyny, który zmusił PiS do zrobienia kroku w tył, Był on zorganizowany w formule no logo nie przez organizacje czy partie, ale przez oddolną koalicję ludzi – kobiet i rozumnych mężczyzn. Idea Strajku Kobiet poszła w świat i zaowocowała Międzynarodowym Strajkiem Kobiet – 8 Marca 2017 w ponad 60 państwach. A zaczęło się w Polsce, od hasła #SolidarnośćNasząBronią!