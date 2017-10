– Jakiś czas temu widziałem, że przy wybudowanym wiadukcie przy wyjeździe z Kryniczna do Malina budowany jest chodnik prowadzący w…. pole. To dość dziwna sytuacja, bo mieszkańcy nie mają na wioskach chodników, żeby przejść swobodnie do własnego domu. A tutaj jest budowany chodnik prowadzący w pole. Jestem ciekawy, kto zlecił jego powstanie i jakie są koszty tej inwestycji. Bo jeśli zrobiła to gmina, to dość kontrowersyjna sprawa – poinformował mieszkaniec gminy Wisznia Mała.



Aby wyjaśnić wątpliwości mieszkańca, w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do urzędników z gminy Wisznia Mała z pytaniem, na czyje zlecenie powstała wspomniana inwestycja i jakie są jej koszty. Urzędnicy odpowiedzieli, że to nie jest inwestycja gminna, a całą sprawę pilotuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Poprosiliśmy więc GDDKiA o odniesienie się do tych samych zapytań.

– Budowę chodnika zleciła GDDKiA wraz z całą budową S-5. Koszt wykonania budowy zgodnie z umową – wymagania ogólne + projekt + roboty budowlany zamyka się wartością ryczałtową 639 427 027,03 PLN brutto. Koszt ponosi GDDKiA zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą odcinka – poinformowała Magdalena Szumiata z GDDKiA z Wrocławia.

Jak udało nam się dowiedzieć, budowa chodnika przy wiadukcie związana jest z tworzeniem przy budowie drogi S-5 nowej infrastruktury, w której odpowiednim funkcjonowaniu konieczny będzie także chodnik.