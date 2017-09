Zastosowanie dodatków i premiksów paszowych w hodowli zwierząt

Wydawałoby się, że to właśnie genetyka ma największy wpływ na kształtowanie się organizmu zwierząt. Jednak to nie wszystko. To, czym karmi się zwierzęta w bardzo dużym stopniu działa na ich metabolizm, energię, czy ogólnie zdrowie, prawidłowy rozwój i tzw. wyniki produkcyjne. Dlatego każdy hodowca powinien zadbać o to, by zapewnić zwierzętom odpowiedni pokarm bogaty w mikro- i makroelementy.

Dodatki paszowe – czym powinno się uzupełniać codzienną dietę zwierząt

Żywienie zwierząt gospodarskich to nie lada wyzwanie. Ich pokarm powinien być treściwy, bogaty w białko i składniki mineralne, takie jak: potas, wapń, sód, żelazo, chlor, mangan oraz inne witaminy, które przyczyniają się do prawidłowego rozwoju. Każdy niedobór tych składników może zwiększyć ryzyko osłabienia organizmu zwierzęcia, co wpływa na pojawienie się objawów chorobowych. Chcąc zwiększyć potencjał genetyczny swoich zwierząt, hodowcy powinni zadbać o odpowiedni dodatek do ich jedzenia. Nad tym jednak czuwają współcześni producenci tacy, jak np. firma Arkop, która odpowiada na potrzeby żywieniowe zwierząt, wprowadzając takie dodatki paszowe, jak tlenek cynku, który m.in. warunkuje wzrost zwierząt. Dodatkiem do paszy może być również siarczan magnezu, który najczęściej stosuje się u krów, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia gorączki poporodowej. Dodatki do pasz wprowadzane są z myślą o poprawieniu apetytu, trawienia i wchłaniania wartości odżywczych przez zwierzęta. Nie jest to jednak ich jedyna funkcja. Często przedłużają również czas przechowywania pasz. Sporządzenie takiego dodatku do pasz nie jest łatwą sprawą. Ich skład chemiczny zależy od odpowiedniego wymieszania czy łączenia surowców. Dlatego niepodważalną tutaj kwestią będzie zaufanie już istniejącym firmom, które zajmują się tym profesjonalnie.

Premiksy paszowe i ich zastosowanie

Premiksy to po prostu specyficzne dodatki paszowe o zwiększonej zawartości witamin i minerałów oraz bogate w aminokwasy i enzymy. Na rynku jest wiele firm, oferujących różnego rodzaju premiksy – warto zaufać tym, którzy korzystają z pomocy autoryzowanych laboratoriów. Firma Arkop stawia m.in. na wzbogacenie diety zwierząt gospodarskich o jod, który jest tak niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gruczołu tarczycy, przebiegu ciąży czy polepszenia libido zwierząt. W ofercie premiksów paszowych tej firmy można również znaleźć produkty bogate w selen, który zmniejsza podatność na infekcje i choroby, prawidłowe funkcjonowanie mięśni czy narządów wewnętrznych. Szczegóły znajdują się na stronie www.arkop.pl.

W doborze odpowiedniej diety dla zwierząt hodowlanych należy wziąć pod uwagę jakość sporządzanych produktów, stąd też potrzeba stałej kontroli w produkcji pasz. Dlatego hodowcy powinni kierować się ogólną opinią producenta na rynku paszowym.

