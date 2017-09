Zapomniany przystanek?

Przystanek autobusowy, znajdujący się na wysokości ulicy Czereśniowej w Trzebnicy straszy swoim wizerunkiem. Zarośnięty dookoła dzikimi trawami stwarza niebezpieczeństwo dla oczekujących oraz problem dla kierowców busów i autobusów, którzy mogą nie dostrzec oczekujących pasażerów.



Często zwracamy uwagę na to, że w sezonie kiedy na dworze jest już ciepło większość terenów gminnych czy powiatowych porasta wysoka trawa. Najczęściej wiąże się to z poboczami, jednak jak widać nawet w mieście trafić można na prawdziwe perełki zaniedbania.

Jedna z naszych czytelniczek zwróciła uwagę na zarośnięty przystanek autobusowy, gdzie trawa sięga wysokością prawie do tablicy znaku. Mimo, że jest to przystanek autobusu komunikacji lokalnej w Trzebnicy, jego otoczenie raczej nie zachęca do korzystania z niego. Niestety ani to estetyczne, ani bezpieczne.

Pytanie tylko czy to dobra wizytówka miasta? Może warto byłoby posprzątać przystanek i wyrwać chwasty?

Jeśli znacie jakieś inne miejsca wstydu w waszych gminach i miejscowościach, to zachęcamy do przesyłania zdjęć i kontaktu z redakcją.