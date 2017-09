Wojewódzkie Święto Plonów w Urazie [GALERIA]

Dożynki będące najważniejszym świętem rolników, oznaczają zakończenie żniw i są podziękowaniem za zebrane plony. Tegoroczne Święto Plonów w Urazie trwało cały weekend. Po sobotnich dożynkach gminnych, niedziela była okazją do zaprezentowania dorobku całego województwa.



Wojewódzkie święto rozpoczęło się tradycyjnie nabożeństwem odprawionym przez arcybiskupa Józefa Kupnego, w kościele pw. św. Michała Archanioła w Urazie, z którego następnie wyruszył barwny Korowód Dożynkowy, mijając pięknie przystrojone posesje.

Tradycyjnie w ramach dożynek odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tym razem mieliśmy okazję podziwiać wieńce z 17 powiatów naszego województwa. Jury nie miało łatwego zadania wybierając pośród artystycznych dzieł z płodów rolnych i kwiatów. Ostatecznie zwyciężył wieniec powiatu bolesławieckiego.

Najważniejszym obrzędem dożynkowym jest „Misterium Chleba”. Gospodarze dożynek, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, podzielili poświęcone bochenki chleba rozdając je zgromadzonym uczestnikom, aby każdy mógł przyjąć to dobro w postaci chleba powszedniego. Ciekawą inscenizację obrzędu „Misterium Chleba” przedstawił Zespół Śpiewaczy Malwy z Kuraszkowa.

Galę dożynkową poprowadził Maciej Stajniak z Radia Eska, a zaszczytne funkcje starostów pełnili Barbara Konieczna oraz Bronisław Kosiniak. To tradycyjne święto było okazją do uhonorowania niezwykłej oborniczanki Romany Obrockiej członkini Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa, za jej pracę i ogromne zaangażowanie w lokalną historię, dziedzictwo kulinarne oraz całe bogactwo kulturowe przywiezione do nas z różnych stron.