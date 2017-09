W szkole remont. Dzieci, rozpoczęły naukę poza szkołą

Przez opóźnienie w remoncie szkoły, rozpoczęcie nowego roku szkolnego w trzebnickiej „Jedynce” odbyło się w hali sportowej ZAPO, a grupy przedszkolne i klasy 1-3, zajęcia będą miały w ośrodku kultury.



Na uroczystość przybyło wielu rodziców, za co podziękowała już na samym wstępnie dyrektor placówki – Elżbieta Nowak.

Jak się okazało, nie wszystkie dzieci od 4 września będą mogły kontynuować naukę w budynku szkoły, właśnie z powodu przedłużającego się remontu. Przypomnijmy, że według przetargu, prace miały zakończyć się do 18 sierpnia. Jak poinformowała dyrektor, klasy 0-3 przez około 2-3 tygodnie, do momentu zakończenia robót związanych z wykończeniem łącznika, będą uczęszczać na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzebnicy, gdzie będą brały udział w tak zwanej „mini zielonej szkole”. Sprawa zainteresowała nawet ogólnopolskie media – pod szkołą od rana stali dziennikarze Telewizji Polsat, robiąc relacje na żywo z tego, co działo się podczas rozpoczęcia roku szkolnego.