SZOK! Syn radnego został szefem trzebnickiego Aquaparku!

Wiadomość po Trzebnicy rozniosła się błyskawicznie. O tej niecodziennej sprawie poinformowano też naszą redakcję. Według naszego rozmówcy, wszystko wydarzyło się 1 września, rano. Wtedy to, załodze został przedstawiony nowy szef gminnej spółki. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że został nim Łukasz Zielonka, syn radnego i szefa komisji budżetowej Gminy Trzebnica Jana Zielonki. To między innymi ta komisja opiniuje budżety, w których co roku pokaźne sumy są przekazywane na dokapitalizowanie gminnego Aquaparku.

O całą sytuację chcieliśmy zapytać również radnego Jana Zielonkę. Najpierw nie odbierał telefonu, po pewnym czasie oddzwonił. – Ktoś do mnie dzwonił z tego numeru, nie mogłem rozmawiać, więc oddzwaniam – usłyszałam w słuchawce. Kiedy się przedstawiliśmy, radny rzucił: „A to przepraszam, nie mogę teraz jednak rozmawiać” i… odłożył słuchawkę.

Czy na to stanowisko ogłoszono jakikolwiek konkurs? Jakie doświadczenie i kwalifikacje posiada syna radnego? Jakie były powody odwołania Alicji Turkiewicz? I wreszcie pytanie, które usłyszeliśmy w rozmowie z naszym informatorem, czy powołanie na funkcję p.o. prezesa Gminnego Parku Wodnego Trzebnica – Zdrój sp. z o.o. syna radnego, to wyraz wdzięczności, za to, że radny, który powinien stać na straży budżetu i finansów, na sesjach nie zabiera głosu, nie pyta i nie docieka, gdy pojawiają się różne niejasności, których jak sami zauważyliśmy jest sporo?

Co o tej sprawie sądzą radni? Jak swoją decyzję wyjaśni mieszkańcom burmistrz Marek Długozima i czy w ogóle wyjaśni? Co o tym fakcie sądzi szef rady nadzorczej gminnej spółki, mecenas Andrzej Góral?

Więcej o całej sytuacji przeczytać będzie można w kolejnym wydaniu NOWej gazety trzebnickiej, które ukaże się już za tydzień, w czwartek.