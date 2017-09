Sołectwo Wilkowa najlepszym startem w Odnowie Wsi

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Sołtysem Sołectwa Wilkowa Wiesławem Gryzem uczestniczył w poniedziałek 28 sierpnia w uroczystej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, podczas której Marszałek Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Ewa Mańkowska ogłosili laureatów poszczególnych kategorii w ramach konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”.



Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska organizowany jest w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”.

Samorząd prusicki w tym roku zgłosił Sołectwo Wilkowa w ramach kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi” z działaniem „Drzewostan możliwości”, zaś Kopaszyn w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” projektem „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Kopaszyn”.

Wilkowa najlepsza

„Drzewostan możliwości” to jeden z czterech projektów zgłoszonych w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”. I to ten projekt dał Sołectwu Wilkowa zwycięstwo.

– Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Sołectwo Wilkowa zajęło I miejsce i zwyciężyło w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi” – podkreślił po ogłoszeniu wyników Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając:– Panu Sołtysowi oraz Mieszkańcom wsi gratuluję, za tak wspaniały rozwój miejscowości oraz życzę dalszej motywacji w rozwijaniu swojej Małej Ojczyzny. Wspólnie z Sołtysem Wiesławem Gryzem cieszymy się z sukcesu jakie Sołectwo Wilkowa osiągnęło w taki krótkim czasie. Kilka miesięcy temu została powołana Grupa Odnowy Wsi oraz stworzona strategia sołecka, a także podjęta uchwała o przystąpieniu do Odnowy Wsi, a już dzisiaj jest tego efekt.

Natomiast sołtys Wiesław Gryz zaznaczył, że ten sukces to sukces wszystkich mieszkańców wsi, którzy aktywnie włączają się w jej rozwój:

– Dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Szczerze mówiąc, kiedy była u nas komisja, to my nie liczyliśmy na nagrodę, tylko chcieliśmy pokazać, że można scalić i zjednoczyć wieś, która od wielu lat była podzielona. Myślę, że ta właśnie radość i to, jak cieszyliśmy się z każdego małego sukcesu naszej wioski, zrobiła na komisji wrażenie. Po tym wspólnym sukcesie – bo to wszystko zasługa mieszkańców, bez nich nic bym nie zrobił – wszyscy są bardzo szczęśliwi i dziękują mi, że jestem sołtysem, że zmotywowałem ich do jedności i pracy. Jest to piękne i jestem bardzo szczęśliwy z tak ogromnego sukcesu. Ale to wszystko jest zasługą Pana Boga, bo pokazał, że trzeba w Niego wierzyć – powiedział sołtys Wiesław Gryz.

Zwycięskie Sołectwo swoją nagrodę odbierze w sobotę 7 października 2017 roku w Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska – Wsi Bocianiej – Niedźwiedzice w Gminie Chojnów podczas Finału Konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”.