Pan Marcin Pluta w 2015 roku kupił pół domu w Zawoni. Kiedy rozpoczął urządzanie nowego mieszkania zaczęły się poważne problemy z mieszkającymi obok sąsiadami, które – jak twierdzi pan Marcin – doprowadziły go do poważnej depresji. Dramatu dopełnił zatarg z trzebnicką policją, a sprawa trafiła do sądu.

