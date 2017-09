Ruszyła policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dzieci i młodzież po wakacjach wróciły do szkół, a część z nich rozpoczęła naukę niejednokrotnie w zupełnie nowym miejscu. Mając to na uwadze i dbając o ich bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych i mało doświadczonych uczestników ruchu drogowego, dolnośląscy policjanci prowadzą działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Funkcjonariusze pełnią służbę w rejonie szkół i przejść dla pieszych, usytuowanych w ich pobliżu. Swoją obecnością przypominać kierującym, że dzieci ponownie rozpoczynają swoje zajęcia. Tak będzie przez kilka kolejnych dni.

Obecność umundurowanego patrolu to tylko jeden z elementów cyklicznych, corocznych działań. Kolejnym są spotkania funkcjonariuszy z uczniami klas pierwszych we wszystkich szkołach. Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze będą rozmawiać z nimi o tym, jak unikać niebezpiecznych sytuacji w czasie drogi do szkoły.

Wcześniej, w ramach działań wyprzedzających, dolnośląscy policjanci sprawdzali tereny przy placówkach oświatowych. Funkcjonariusze zwracali uwagę przede wszystkim na stan oznakowania przejść dla pieszych, a także rozmieszczenie znaków pionowych i poziomych.

Pamiętajmy, że w przygotowaniu dziecka do szkoły ogromną rolę odgrywają rodzice. Powinniśmy dawać dzieciom dobre wzorce. Upewnijmy się, że nasze pociechy wiedzą, że przechodzą przez jezdnię tylko w miejscach dozwolonych w sposób rozsądny i odpowiedzialny.

Każdy z opiekunów może dzieciom pokazać bezpieczną drogę do szkoły:

przejdźmy z naszymi dziećmi i pokażmy, gdzie są przejścia dla pieszych, gdzie jest sygnalizacja świetlna,

pokażmy, na co podczas drogi do szkoły dziecko powinno zwrócić uwagę, jak należy się zachować dochodząc do przejścia dla pieszych, w którą stronę należy spojrzeć zanim wejdziemy na „pasy”,

zwróćmy uwagę dziecku, kiedy można wejść na przejście dla pieszych,

uświadommy je, że najbezpieczniejsza droga do szkoły nie oznacza wcale tej najkrótszej.

By zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ich ubrania oraz plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku odblaskowe elementy. Policjanci apelują także do kierowców o rozsadek i rozwagę na drodze, szczególnie w rejonie placówek oświatowych.