PZPR-owska przeszłość starosty Wysockiego? [ZOBACZ FILM]

O tym, że starosta Waldemar Wysocki, mógł należeć do PZPR i że ukrył tę informację przed swoimi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, mówi się szeptem już od kilku miesięcy.

Teraz sprawa ujrzała światło dzienne. W Internecie toczy się zażarta dyskusja, a starosta? Ucieka…

Jakie tajemnice z przeszłości skrywa starosta?

Czy członek PiS zataił przed kolegami przynależność do PZPR? Jak sam zainteresowany odnosi się do sprawy? Co mówią jego „koledzy” z Prawa i Sprawiedliwości?