Dekomunizacja na siłę?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śl. burmistrz Arkadiusz Poprawa powiedział, że IPN przesłał obornickim urzędnikom informację, o konieczności zmian nazwy trzech ulic, a to wszystko z powodu dekomunizacji.

Jak powiedział burmistrz, IPN chce, aby zmienić nazwy ulic: II Armii Wojska Polskiego, Leona Kruczkowskiego (obie są w Obornikach Śl.) i 9. Maja, która znajduje się w Ciecholowicach. Jak powiedział burmistrz, miasto nie będzie podejmowało uchwał, aby zmienić nazwy: – II Armia Wojska Polskiego nie była zbrodniczą organizacją. Nie wiem jakie zastrzeżenia IPN ma do Leona Kruczkowskiego, natomiast 9. Maja, to data wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Moja propozycja jest taka, żeby nie zmieniać nazw ulic, bo wywoła to tylko problemy dla mieszkańców, a jak wiadomo ul. II Armii W.P. jest bardzo długa i mieszka przy niej wiele osób. A jeśli IPN będzie upierał się przy konieczności zmiany, sam nada nowe nazwy – zaproponował burmistrz.

Roman Głowaczewski, były burmistrz, obecnie radny przypomniał jak kilkadziesiąt lat temu zmieniono nazwy ulic, na przykład Bieruta na ks. Kard. Wyszyńskiego czy Karola Marksa na Kasztanową. Podobnie jak burmistrz, tak on i większość radnych nie widziała potrzeby zmiany nazw wymienionych przez IPN.