Uczniowie muszą płacić za dojazd do szkoły

Szkoła jest powiatowa, uczniowie z gminy Żmigród i spoza niej, a rodzice się denerwują, bo nie wiadomo, kto będzie woził ich dzieci do szkoły. Starosta, który jest organem prowadzącym szkoły uważa, że to burmistrz Lewandowski powinien zapewnić dojazd. Burmistrz odpowiada, że nie będzie płacił za dowóz, do nie swojej szkoły.

Kto ma rację?

Z prośbą o interwencję zwrócił się do nas pan Wiktor, którego dziecko uczęszcza do Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie.

– Proszę o zainteresowanie się sprawą dowozów dzieci do szkoły w gminie Żmigród, a w szczególności Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. Przed rozpoczęciem roku szkolnego na stronie szkoły pojawiła się następująca informacja: „Informuję, że z dniem 1 września 2017r. Gmina Żmigród zaprzestaje bezpłatnego dowozu uczniów do Powiatowego Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. Podjęte próby rozwiązania problemu okazały się nieskuteczne (pisaliśmy o tym już dwa tygodnie temu – przyp. red.) – mówi rodzic i dodaje, że sprawa dotyczy dzieci mieszkających w miejscowościach: Pietrowice Małe, Chodlewko, Strupina, Górowo, Sucha, Staszowice, Aleksandrowice, Białawy Wielkie. To one nie są już objęte dowozem przez gminę Żmigród.