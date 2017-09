Wizytówka Krakowa wystąpi w Obornikach Śl.

Już 24 września o godz. 18 w Obornickim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert zespołu Kraków Street Band. Bogate instrumentarium i wyjątkowa energia muzyków zyskują im coraz więcej fanów. Szerokiej publiczności dali się poznać w telewizyjnym talent show Must Be The Music.

Kraków Street Band to zespół, który w ekspresowym tempie stał się muzyczną wizytówką miasta dla przybyszy z kraju i zagranicy. Uliczne granie z początku miało być tylko sposobem na spędzenie wolnych dni między koncertami, szybko jednak spodobało się publiczności tak bardzo, że zespół od trzech lat nie zwalniając tempa zdobywa coraz większą popularność, a terminarz tras koncertowych po Polsce i za granicą zapełnia się z rocznym wyprzedzeniem.

Trudno się temu dziwić – Muzyka Kraków Street Band urzeka swobodą i pozytywną energią

Gdy w 2014 roku zbierali na debiutancką płytę poprzez kampanię crowdfundingową, w miesiąc zdobyli 170 procent planowanego budżetu. Dostali się do finału programu Must Be The Music, zdobywając doskonałe opinie jury na każdym kroku. Reprezentowali Polskę największych zagranicznych festiwalach. W corocznej ankiecie czasopisma „Twój Blues” Kraków Street Band uzyskał kolejno tytuły „Odkrycie Roku 2014” i „Zespół Roku 2015”.

Bilety w cenie 20 zł można już nabyć w OOK.