Czy oddanie żłobka miejskiego może się opóźnić?

Budowa żłobka miejskiego w Obornikach Śl. idzie zgodnie z planem, poza jednym małym szczegółem… przez problemy związane z podłączeniem prądu, oddanie obiektu do użytku, jak mówi radny, może się opóźnić nawet o rok.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, obornicki radny Łukasz Budas poruszył niezwykle ważną dla wszystkich oborniczan sprawę. Kiedy zakończono głosowania i w punkcie „sprawy różne” radny zabrał głos, w ostatniej chwili zatrzymał w drzwiach, wychodzącego z sali obrad, Sławomira Błażewskiego, członka zarządu Powiatu Trzebnickiego i zarazem byłego burmistrza Obornik Śl.

– Może pan Błażewski zostanie, bo to bardzo ważna sprawa, a pan jest mieszkańcem miasta i może będzie pan pilotował tę sprawę – mówił radny Budas, a członek zarządu zawrócił spod drzwi i usiadł na sali: – Dziś odwiedziła mnie delegacja mieszkańców Obornik Śląskich w związku z budową żłobka miejskiego. Jak dowiedziałem się z dokumentów, już w 2014 roku, kiedy był pan burmistrzem (zwrócił się do Bałażewskiego – przyp. red.) strażacy wydali dokument, w którym napisali, że do końca 2015 roku trzeba przeprowadzić remont żłobka (w innym wypadku będzie on musiał zostać zamknięty – przyp. red.). W tym roku obecny burmistrz Obornik Śl. ogłosił przetarg na budowę nowego żłobka, w zupełnie nowej lokalizacji. I tu pojawiają się schody, bo mamy problem – mówił Łukasz Budas. Jak wyjaśnił, wziął się on stąd, że firma Tauron przeoczyła, że na jego gruncie nie znajdują się odpowiednie przyłącza. – Stąd moje pytania do panów starostów i pana Błażewskiego, na jakim etapie jest sprawa. Przypomnę, że każda partia, każdy kandydat na burmistrza miał w swoim programie budowę żłobka albo poprawę warunków w placówkach oświatowych. Nie może być tak, że Starostwo zahamuje otwarcie żłobka w Obornikach Śl. tylko po to, żeby obecny burmistrz nie miał „sukcesu” w postaci budowy i otwarcia nowego żłobka. Nie możemy pewnych spraw politycznych rozgrywać kosztem dzieci, bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że przez działania starostwa żłobek wystartuje z opóźnieniem – mówił Łukasz Budas.

O co chodzi?