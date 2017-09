Wiemy ile będzie kosztować park&ride

Gmina Żmigród rozstrzygnęła przetarg na budowę nowego centrum przesiadkowego, które będzie się znajdowało przy dworcu PKP w Żmigrodzie.

Park&ride to całe centrum przesiadkowe, które ma zachęcić mieszkańców gminy, do podróżowania zbiorczą komunikacją, a także poprawić warunki parkowania samochodów i pozostawiania rowerów. Idea przedsięwzięcia jest taka, aby jak największa liczba mieszkańców mogła komfortowo dojechać i zaparkować własny środek transportu, a potem przesiąść się w komunikację zbiorową – autobusową lub do pociągu.

Przypomnijmy, że miasto nie zapłaci za całą inwestycję, ponieważ dostało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 2,3 mln zł.

Nowa inwestycja to: 89 miejsc parkingowych dla samochodów, 100 miejsc postojowych dla rowerów, w tym 50 pod zadaszeniem, stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych, ławki dla podróżnych, oświetlenie. Co bardzo istotne monitoring i ogrodzenie, a także nowe nasadzenia i jak zapewniają urzędnicy piękna zieleń.

Gmina Żmigród rozstrzygnęła już przetarg na inwestycję. Swoje oferty złożyły dwie firmy: BrukPol z Piasków, który zaoferował wykonanie prac za 3 mln 667 tys. zł. Drugi oferent to Przedsiębiorstwo Prudukcyjno – Handlowo – Usługowe Zalewski Marek ze Żmigródka, który wykona zadanie za niecałe 2,5 mln zł.

Inwestycja ma zostać zakończona w połowie 2018 roku.