Przejechali 600 kilometrów dla Laury

Jak powiedział nam Krystian Płoszaj, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Trzebnicy, w dniach od 1 do 4 września 4 policjantów z opolskiej Policji odbyło niezwykłą podróż rowerami, liczącą 600 km z Opola do Świnoujścia, która miała na celu propagowanie pomocy dla nienarodzonej Laury, córki policjanta z komisariatu w Opolu.

– U Laury zdiagnozowano złożoną wadę serca i dlatego poród musi odbyć się w specjalistycznym ośrodku, gdzie od razu dostanie leki, które pozwolą jej żyć. Laura zostanie zoperowana w niemieckiej klinice w Munster, a jej koszt to blisko 220 tys. zł. Policjanci w trakcie rajdu nagłośnili problem i zachęcali ludzi dobrej woli do wpłacania pieniędzy dla Laury. Odwiedzili również jednostki Policji gdzie zachęcali policjantów do przeprowadzania zbiórek koleżeńskich. Komendę Powiatową Policji w Trzebnicy odwiedzili 2 września, skąd wyruszyli w dalszą podróż – mówi policjant i dodaje, że każdy kto chce pomóc nienarodzonej jeszcze Laurze może wpłacić pieniądze na konto fundacji – Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”, Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374, tytuł wpłaty „1043 POMOC DLA LAURY BIEL. 600 KM DLA LAURY”.