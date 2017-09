Projektowy „raj” za pieniądze podatników

Są kolejne pomysły, plany i koszty. Polodowcowa „pozostałość”, archeologiczna perełka regionu i chyba najbardziej niedoinwestowany fragment Trzebnicy. Co prawda tylko pod względem realnych działań, bo kosztów, wykonanych do tej pory projektów, ciężko się już doliczyć. Pomysłów na trzebnicką Winną Górę było już bardzo dużo. Jak do tej pory nic trwałego nie powstało, choć to nadal jedno z ulubionych i często odwiedzanych przez mieszkańców miejsc w naszym mieście.

