Policjanci skonfiskowali nielegalny tytoń za 200 tys. zł

Policjanci z Wrocławia i powiatu trzebnickiego zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli ogromne ilości nielegalnego tytoniu. Towar znajdował się na terenie jednego z pomieszczeń gospodarczych w gminie Oborniki Śl. W sumie zabezpieczono ponad 400 kg tytoniu, którego wartość to ok. 200 tysięcy złotych.



Jak podaje Piotr Dwojak, oficer prasowy trzebnickich policjantów, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Obornikach Śl. prowadzili czynności związane ze zwalczaniem nielegalnej produkcji krajanki tytoniowej. Podczas akcji znaleźli tytoń bez polskich znaków akcyzy.

– Funkcjonariusze w tej sprawie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 41 i 53 lat, obydwaj to mieszkańcy Wrocławia. W trakcie przeszukania jednego z pomieszczeń gospodarczych prywatnej posesji w gminie Oborniki Śląskie policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 66 kg pociętego, przygotowanego do sprzedaży tytoniu oraz liście tytoniu o wadze 353 kg. Zabezpieczyli również maszynę do cięcia tytoniu oraz wagę elektroniczną służącą do porcjowania towaru – mówi Piotr Dwojak. Jak dodaje, podejrzani w trakcie zatrzymania byli kompletnie zaskoczeni, jeden z nich próbował uciekać przez ogrodzenia, jak się okazało, był poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia wolności, drugi został zatrzymany w chwili, gdy pakował wyprodukowaną nielegalnie krajankę tytoniową.

– Wartość ujawnionego towaru oraz uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy szacuje się na kwotę ok. 200 tysięcy zł. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, m.in. skąd pochodził zabezpieczony tytoń oraz gdzie miał dokładnie trafić. Zatrzymani odpowiedzą teraz za czyn z ustawy karno – skarbowej, za co grozi im kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet do 3 lat – zaznacza policjant.