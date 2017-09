Planują dodatkowy pociąg

Jak sygnalizował na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Arkadiusz Poprawa, niedawno był na spotkaniu czterech samorządów: Wiszni Małej, Obornik Śl., Prusic i Żmigrodu.

– Kilka miesięcy temu 21 samorządów Dolnego Śląska podpisało porozumienie o współfinansowaniu dodatkowych połączeń kolejowych przez gminy.

Już od grudnia wchodzi nowy rozkład jazdy PKP i najprawdopodobniej od tego miesiąca będzie jeździł dodatkowy pociąg współfinansowany przez nasze 4 samorządy, najpewniej pomiędzy Wrocławiem a Korzeńskiem lub Rawiczem bądź Żmigrodem.

Ponieważ transport zbiorowy kolejowy jest coraz bardziej popularny, i to bardzo dobrze, chcemy wspólnie zadecydować o kolejnym połączeniu, o której ma być godzinie. Ponieważ to Koleje Dolnośląskie mają najlepsze dane na temat „zagęszczenia” pasażerów, to ich zapytaliśmy o zdanie.

Jak się okazuje, najwięcej osób korzysta z transportu pomiędzy godz. 13 a 14

Połączenie ma być uruchomiane od poniedziałku do piątku – mówił burmistrz Arkadiusz Poprawa.