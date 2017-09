Osy gnieżdżą się w budynkach. Gdzie zgłosić problem?

Zaczerwienienia skóry, opuchlizna, a w przypadku silnych reakcji alergicznych nawet zatrzymanie krążenia, uszkodzenia mózgu, w skrajnych przypadkach – nawet śmierć. Do tego wszystkiego może doprowadzić bliskie spotkanie z osami, szerszeniami czy pszczołami.



Z nieproszonymi sąsiadami ciężko się uporać. Strażacy ostrzegają, że samodzielne usuwanie gniazd os czy szerszeni nie jest dobrym pomysłem. W sytuacji, gdy osy mogą zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, możemy zadzwonić na straż pożarną, w tej kwestii pojawia się jednak pewne, ale… – Straż działa wyłącznie w sytuacji, w której trzeba ratować czyjeś życie. Osoba, która informuje nas o kokonie os, jest szczegółowo przepytywana przez dyżurnego w celu weryfikacji zagrożenia. – mówi Dariusz Zajączkowski rzecznik prasowy trzebnickich strażaków.

W zeszłym roku ratownicy blisko 100 razy interweniowali przy gniazdach os i szerszeni. Ludzie potrafią zgłaszać obecność nawet kilku owadów. Tymczasem usuwaniem gniazd os i szerszeni zajmują się wyspecjalizowane firmy, jest ich na Dolnym Śląsku kilka, jedna z nich zlokalizowana w gminie Żmigród. Nie ma sensu alarmować strażaków do trzech os latających wokół drzewa, tym bardziej, że samo zgłoszenie nie gwarantuje, że strażacy usuną owady:

– Zgodnie z prawem zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do jego zarządcy lub właściciela– mówi Dariusz Zajączkowski – gniazda os czy szerszeni nie powstają w godzinę, nie są to zatem zdarzenia nagłe i można ich uniknąć. Ponadto strażacy nie dysponują środkami chemicznymi do zwalczania owadów. Te posiadają specjalistyczne firmy.

W większości tego typu sytuacji właściciele prywatnych posesji są ze swoim latającym problemem odsyłani do prywatnych firm, które zajmują się usuwaniem owadów. Koszt takiej usługi to od 80 do 200 zł.

Jak dodaje właściciel firmy zajmującej się tego typu działaniami.

– Często działamy na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych. Wtedy płatności reguluje najczęściej spółdzielnia. Jednak, gdy mieszkanie jest własnościowe, rachunek uregulować musi już właściciel mieszkania.

Okazuje się, że osy czy szerszenie w budynkach mieszkalnych najbardziej upodobały sobie ocieplenia budynków. Zawsze znajdzie się szpara w elewacji, gdzie owady mogą założyć gniazdo, w takiej sytuacji nie należy zwlekać i sprawę zgłosić bezpośrednio do zarządcy budynku lub samodzielnie wynająć odpowiednią firmę.

Z kolei w przypadku gniazda pszczół warto poszukać pszczelarza, który chętnie za darmo uprzątnie i zaopiekuje się taką rodziną.