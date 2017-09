Obóz letni Polskiej Federacji Taekwon-do

Najlepsze wakacje dla sportowca, to te spędzone aktywnie. Tą myślą podążyli zawodnicy Taekwon-do z naszego powiatu, którzy 3 sierpnia pojechali na Centralny Obóz Sportowy Polskiej Federacji Taekwon-do do Zawoi.



Letnie i zimowe obozy sportowe to nieodłączna tradycja Polskiej Federacji Taekwon-do, zrzeszającej wiele klubów z całego kraju, w tym również sekcje z naszego powiatu. Dla dzieci i młodzieży trenujących na co dzień w Obornikach Śląskich, Trzebnicy, Zawoni oraz Żmigrodzie wyjazdy to okazja do zdobycia cennego doświadczenia dzięki treningom pod okiem najlepszych instruktorów z całej Polski, a także szansa na zawarcie nowych znajomości i poznanie ciekawych miejsc w naszym kraju.

Tym razem młodzież udała się do Zawoi, malowniczaej wsi w Małopolsce, przy granicy ze Słowacją.

Przez jedenaście dni blisko 180 adeptów taekwon-do ćwiczyło pod opieką instruktorów, doskonaląc swoje umiejętności. Pogoda dopisała, pozwalając na treningi na świeżym powietrzu, co z pewnością jest dobrą odskocznią od zajęć na sali. Zwieńczeniem ciężkiej pracy był egzamin na stopnie uczniowskie zgodnie z wymogami PFT. Zarówno dzieci jak i starsi za swoją wytrwałość, zaangażowanie i rosnący talent zostali uhonorowanymi kolejnymi pasami, które z dumą będą mogli nosić przez najbliższe miesiące. Na koniec na najmłodszych czekał turniej z walkami na miękkie kije i układami formalnymi. Wszyscy wrócili z medalami i szerokimi uśmiechami.

Na obozie w Zawoi nie zabrakło również reprezentantów Kadry Narodowej Polskiej Federacji Taekwon-do, w której znalazło się trzech zawodników na co dzień trenujących w Obornikach Śląskich. Dominika Czerwińska, Jakub Rutkowski i Mateusz Kowalczyk aktualnie przebywają na kolejnym wyjeździe. Tym razem na Zgrupowaniu Kadry w Węgierskiej Górce przygotowują się do jesiennego wyjazdu na Intercontinental British Championship w Birmingham (cykl Pucharu Świata).

Już od września wszyscy wracają na sale treningowe do swoich miast.