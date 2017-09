Oborniczanie wezmą udział w największej imprezie Taekwon-do na świecie w 2017 roku !

Członkowie Kadry A Polskiej Federacji Taekwon-do (PFT) z Obornik Śląskich Jakub Rutkowski, Dominika Czerwińska i Mateusz Kowalczyk (w takiej kolejności na zdjęciu) odebrali od trenera Piotra Gąsiorapamiątkowe dyplomy związane z patronatem. W roku 2017 patronat nad Kadrą Narodową Polskiej Federacji Taekwon-do objął Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.

Już w listopadzie oborniczanie wyjadą na główną imprezę międzynarodową tego sezonu do Wielkiej Brytanii na Intercontinental British Taekwon-do Championships. Wyjazd został starannie wyselekcjonowany – będzie to największa impreza Taekwon-do tradycyjnego w tym roku na świecie! Weźmie w niej udział 1500 zawodniczek i zawodników zaś rywalizacja odbywać się będzie w Barclaycard Arena w Birmingham, która mieści około 18 000 widzów.

Dzięki wyjątkowo sprawnemu systemowi The Taekwon-do Association of Great Britain (TAGB) impreza przeprowadza będzie w jeden dzień na 30 planszach. Pieczę nad imprezą sprawują również British Taekwon-do Council (BTC) i Ministerstwo Sportu Wielkiej Brytanii. W tym oborniczanie mają pełne finansowanie wyjazdu ze strony PFT. Po zawodach adepci Taekwon-do zobaczą Stratford on Avon (miejsce narodzin Szekspira), Oxford oraz Stonehenge.

Nowością w aspekcie sportowym w sezonie 2017/2018 będzie wprowadzenie kadetek i kadetów (11,12,13 lat) do rywalizacji o Kadrę Narodową z pełnym finansowaniem PFT.

W październiku z kolei w Obornikach Śląskich będzie przebywał nietuzinkowy gość: 75-o letni Koreańczyk Grand Master Chang Keun Choi 9.dan (na zdjęciu). Poprowadzi dla Polskiej Fedracji Taekwon-do 4 seminaria, a przylatuje do nas aż z Vancouver w Kandzie gdzie mieszka. Mistrz był jednym z pionierów Taekwon-do i przemierzał świat w latach sześćdziesiątych z twórcą Taekwon-do jako członek słynnej drużyny pokazowej.

W Obornikach gościliśmy już sławy światowego Taekwon-do – kilkanaście lat temu dwukrotnie przebywał u nas śp. Grand Master Park Jung Tae – Dyrektor Techniczny International Taekwon-do Federation i prezydent Global Taekwon-do Federation.

Był członkiem tej samej ekipy pokazowej co wspomniany C.K. Choi. Przypuszczalnie jest to ostania wizyta GM Chang Keun Choi w Europie.

Pozostaje nam zaprosić na treningi do Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach Śląskich – mamy aż 4 grupy wiekowe począwszy od przedszkolaków. Więcej info na obornikislaskie.gpft.pl oraz pod nr telefonu 781 324 612.