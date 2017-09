Nowe miejsce na mapie edukacyjnej Zawoni

W połowie września odbyło się oficjalne otwarcie nowej ścieżki edukacyjnej, z której mogą już korzystać uczniowie z terenu gminy Zawonia.



Podczas oficjalnego otwarcia „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej: Grochowska Polana” w Grochowej, obecni byli uczniowie z Zespołu Szkół w Zawoni, którzy z ogromnym zainteresowaniem oglądali nowe miejsce do nauki.

– Dla nas ochrona środowiska to podstawowe zadanie: edukować młodzież, nauczyć ich szanowania przyrody, bo to jest to, co mamy najcenniejsze – poinformowała wójt Zawoni, Agnieszka Wersta.

Na terenie ścieżki zostały zamontowane m.in. tablice, przyrządy edukacyjne czy zadaszona wiata edukacyjna z miejscem spotkań, która umożliwi sprawne przeprowadzanie lekcji, nawet w wypadku nagłej zmiany pogody.