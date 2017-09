Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – zmiany od 1 października

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Od najbliższej niedzieli czyli już od 1 października zmienia się lista placówek, które będą świadczyć tego typu usługi.

Gdzie szukać pomocy?