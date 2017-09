Niebezpieczna wyrwa będzie naprawiona

– Od jakiegoś początku sierpnia pod drogą zapadły się kręgi wodne, wobec czego powstała ogromna dziura w drodze. Bardzo niebezpieczna, gdyż jest to główny ciąg drogi prowadzącej do placu zabaw jak i domów w tej części wsi Mienice – zaalarmował mieszkaniec Mienic.



-Po wielu prośbach w powiecie niestety nikt za bardzo się tym nie interesuje. Powiat obiecuje, ale nic nie robi. Jedynym motorem do działań będzie chyba czyjeś nieszczęście, albo tragedia, gdy jakieś dziecko wpadnie do tej dziury i skutki będą mogły zakończyć nawet śmiercią. Nie wiemy już co robić, sprawa zgłaszana jest na bieżąco, ale działań w kierunku naprawy nie widać. Liczymy na Państwa pomoc i publikacje – dodał zaniepokojony mieszkaniec.

– Jest to problem dla mieszkańców, bo żeby tamtędy przejechać trzeba ją omijać, a dziura zapada się coraz bardziej – poinformowała mieszkanka Mienic.

Sprawę zgłosiliśmy do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, Pawła Kaźmierczaka:

–Z informacji jakie posiadamy, działka pod wskazanym odcinkiem drogi jest własnością Powiatu Trzebnickiego, ale nie jest w naszym trwałym zarządzie. Pracownicy Obwodu Drogowego w Trzebnicy tylko tymczasowo zabezpieczyli to miejsce. W zakresie tego tematu prosiłbym kontaktować się z Wydziałem Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Trzebnicy na ul. Leśnej – poinformował dyrektor Kaźmierczak.

W związku z tym skontaktowaliśmy się z Naczelnikiem Wydziału Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, Maciejem Zaleskim:

– Tak, sprawę przyjęliśmy do realizacji, bo jest to działka będąca własnością Skarbu Państwa, powstała szkoda tj. wyrwa po zapadnięciu się kręgów wodnych zostanie wyremontowana. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy – poinformował Maciej Zaleski.