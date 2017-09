Naklejki ze zwierzętami, czyli pomysł na wnętrze z pazurem!

Jeśli nigdy wcześniej nie słyszałeś o dekoracyjnych naklejkach do aranżacji wnętrz, to prawdopodobnie myśląc teraz o nich przychodzą Ci do głowy kolorowe postaci z bajek, które będąc dzieckiem przyklejało się na wszystkich meblach i drzwiach domu ku utrapieniu rodziców. Tymczasem naklejki to niezwykle efektowna ozdoba, która przypomina nieco samoprzylepną fototapetę. Ich atutem jest to, że sprawdzą się nie tylko na ścianie, ale o tym za chwilę!

Wśród szerokiej oferty najprzeróżniejszych wzorów wybraliśmy jeden konkretny typ naklejki. Zwierzęta w postaci ściennej dekoracji to znakomity sposób na stworzenie oryginalnej aranżacji z pazurem, która z pewnością będzie się rzucać w oczy. Oczywiście, miłośnicy domowych zwierzaków znajdą także przedstawienia udomowionych pupili o rozczulających serce pyszczkach. Takie naklejki (do pokoju dziecka bardziej, niż do salonu sportowca o walecznej naturze!) zostawmy jednak na boku. Skupmy się przede wszystkim na dzikich i egzotycznych gatunkach. Zastanawiasz się, jak wyglądają takie motywy dekoracyjne? Zwierzęta to nie tylko fotografie przypominające kadry z filmów przyrodniczych. To także szeroki wachlarz graficznych wzorów, które mogą przedstawiać zarówno geometryczne kompozycje, jak i dzieła inspirowane pop artem. Przejdźmy więc do konkretów!

Origami dla niewtajemniczonych

Japońska sztuka składania papieru, origami, wymaga nie tylko sprawności manualnej, ale przede wszystkim cierpliwości, dlatego jest to zajęcie nie dla każdego. Jeśli trudno Ci usiedzieć dłużej niż kilka minut w jednym miejscu, to zamiast kolejnych prób zgłębienia tej sztuki, mamy dla Ciebie równie efektowne naklejki. Zwierzęta przedstawione w zgeometryzowanym kształcie, przypominającym właśnie figury origami, będą niezwykle oryginalną dekoracją wnętrza. Siła ich oddziaływania polega na połączeniu minimalistycznej formy i elegancji, jaką się charakteryzują. Jednocześnie oszczędny w wyrazie wzór nie dominuje w pokoju, dlatego możemy wprowadzić go do aranżacji, w której dużo się dzieje.

Więcej na następnej stronie…