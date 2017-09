Możesz pobrać koszyczek do bioodpadów

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie informują, że zakupili koszyczki do zbierania organicznych odpadów kuchennych. Pierwsze takie zestawy składające się z koszyka oraz specjalnych worków (biodegradowalnych) trafiły do mieszkańców w 2010 r.

Jeśli mieszkaniec zadeklarował selektywną zbiórkę i segreguje odpady może zgłosić się do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie (ul. Poznańskiej 6), a otrzyma taki zestaw za darmo. Koszyki są dla osób, które wcześniej takiego zestawu nie pobrały.

Zestaw składa się z koszyka oraz specjalnie do tego celu przeznaczonych woreczków, wyprodukowanych ze skrobi kukurydzianej, dzięki czemu są one w pełni biodegradowalne i kompostowalne. Rozkładają się w ok. 45 dni i są przyjazne dla środowiska.

Zestawy są estetyczne, niewielkie i higieniczne. Opróżnianie pojemników jest proste. Specjalny koszyk wraz z workami zapewniają optymalne odparowanie wilgoci z zebranych odpadów, a dzięki odparowaniu wilgoci, bioodpady są suche, znika, więc problem gnicia i nieprzyjemnych zapachów. System ten jest barierą dla różnego rodzaju bakterii, wirusów i pleśni.