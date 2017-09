Mieszkańcy traktowani nierówno

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z których można korzystać w instytucjach publicznych i prywatnych firmach, które przystąpiły do programu. Jak i gdzie na terenie powiatu trzebnickiego można korzystać ze wspomnianych ulg?



Temat poruszamy przy okazji zgłoszenia mieszkanki gminy Zawonia:

–Witam. Może trochę z ironią, ale nasuwa mi się jedno pytanie w związku z płatną strefą parkowania. Czy mieszkańcy spoza gminy Trzebnica będą musieli więcej zapłacić za parkowanie? Z niecierpliwością czekałam na otwarcie Strefy Aktywności przy basenie. Zaskoczeniem był cennik. Osoby spoza gminy Trzebnica muszą zapłacić więcej.Czy np Pan burmistrz kiedy korzysta z atrakcji np. we Wrocławiu płaci więcej niż mieszkańcy Wrocławia? Nie. Ceny dla wszystkich są takie same.

Mamy kartę dużej rodziny, mieszkamy w gminie Zawonia. Na terenie naszego powiatu w niewielu miejscach możemy z niej skorzystać. Ani kino, ani basen tej karty nie honoruje. Honorują tylko kartę Trzebnicka Rodzina 3 +. Odnoszę wrażenie że Trzebnica jest dla Trzebniczan a reszta jest niemile widziana. Na terenie gminy Zawonia chyba nigdzie nie można skorzystać z ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Baseny w Miliczu i Krośnicach honorują tę kartę – poinformowała Czytelniczka, która dodatkowo sporządziła krótkie podsumowanie kosztów, jakie ponosi jej rodzina korzystając z basenu krytego w Trzebnicy oraz w Krośnicach:

– Moja 5-osobowa rodzina, która korzysta z krytego basenu przez 2 godziny, na basenie w Trzebnicy: rodzina z Trzebnicką kartą 3 + zapłaci 40 zł, pozostałe rodziny 64 zł. Na basenie w Krośnicach KAŻDA 5 – osobowa rodzina od poniedziałku do piątku w godz 16:00 – 22:00 i w weekendy zapłaci 25 zł! My i wielu naszych znajomych jeździmy do Krośnic. Za 64 zł mam 2 godziny zabawy na basenie+ dojazd 15 zł (gaz) + lody dla całej rodziny.

Trzeba przyznać, że różnica cenowa jest rzeczywiście ogromna. Absurdalne jest, że mieszkańcom Zawoni, która oddalona jest zaledwie 11 km od Trzebnicy, bardziej opłaca się pojechać do Krośnic oddalonych o ponad 20 km i na ternie sąsiedniego powiatu korzystać z miejsc rekreacji. A jak sytuacja wygląda na terenie powiatu trzebnickiego?

Ogólnopolska karta

O wydanie karty Dużej Rodziny można ubiegać się, kiedy rodzina liczy co najmniej trójkę dzieci w wieku do: 18 roku życia, do 25 roku życia (jeśli dziecko nadal się uczy) oraz bez ograniczeń wiekowych, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W praktyce oznacza to zniżki prawie w każdej dziedzinie życia: z kartą można na przykład taniej kupić bilety do kina, na basen czy lody. Taniej można korzystać z wybranej komunikacji publicznej czy pociągów. Posiadanie takiej karty daje więc rodzinie wiele korzyści, w ponad 10 tys. miejsc na terenie całego naszego kraju. Przed wyrobieniem jej warto jednak sprawdzić, czy i gdzie na terenie naszej gminy lub powiatu karta jest honorowana. Bo jak się okazuje, w niektórych miejscowościach wyrobienie jej może mijać się z celem, jeśli rodzina nie podróżuje lub nie ma możliwości wybierania między danymi ośrodkami na terenie różnych gmin, czy powiatów.

W Trzebnicy z ogólnopolskiej karty skorzystać można między innymi w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu (podczas korzystania z lodowiska, wypożyczania łyżew, czy kortu tenisowego), w wybranych sieciach telefonii komórkowej, wybranych oddziałach banku Zachodniego WBK S.A oraz PKO Bank Polski, czy stacji Orlen. Karta nie jest honorowana między innymi na basenie czy w trzebnickim kinie.

W Obornikach Śląskich mieszkańcy mogą korzystać ze zniżek na przykład na badania laboratoryjne w Alab Labolatoria, noclegi w Schronisku Młodzieżowym „Dworek” w Kuraszkowie, czy usługi bankowe w wybranych oddziałach banku Zachodniego WBK S.A. oraz PKO Bank Polski. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich również honoruje Ogólnopolską Kartę Dużej rodziny. Można skorzystać wówczas ze zniżki na wypożyczenie kortu oraz półkolonie. Z ulg można korzystać również w Obornickim Ośrodku Kultury.

Mieszkańcy gminy Żmigród ze zniżek mogą korzystać w wybranych oddziałach banku PKO Bank Polski i stacji benzynowej Orlen. Natomiast na terenie pozostałych gmin powiatu, czyli Zawoni, Wiszni Małej i Prusic, ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny nie są w ogóle honorowane.

Lokalne odpowiedniki

Dość często spotyka się za to gminne odpowiedniki ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Tak jest na przykład na terenie gmin Trzebnica i Żmigród. Karta Trzebnicka Rodzina 3+ uprawnia do korzystania ze zniżek lokalnych firm i instytucji, na przykład daje 50% zniżki na zakup biletów do aquaparku, kina, na miejskie lodowisko czy płatne imprezy kulturalne. Rodziny, które posiadają trzebnicką kartę mogą również bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w Trzebnicy a także (po wypełnieniu odpowiedniego wniosku) ponosić mniejsze opłaty związane z wywozem segregowanych odpadów. Mieszkańcy mogą również korzystać ze zniżek lokalnych firm, które przystąpiły do programu.

Podobnie jest w Żmigrodzie. Mieszkańcy mogą skorzystać ze Żmigrodzkiej Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do 50% zniżki na basen Aquagród i lodowisko. Dodatkowo mieszkańcy zapłacą mniej za usługi świadczone przez wybrane lokalne firmy, które przystąpiły do programu (na przykład naprawa i obsługa samochodów osobowych, usługi prawne czy na różnego rodzaju zakupy). Jak sytuacja wygląda w pozostałych gminach?

Gminy Wisznia Mała, Zawonia i Prusice nie posiada Lokalnej Karty Dużej Rodziny, ale na terenie gmin można złożyć wniosek o wyrobienie ogólnopolskiej karty. Wnioski składa się we właściwych ośrodkach pomocy społecznej.

Jak widać, z honorowaniem ogólnopolskiej karty na terenie naszego powiatu bywa różnie. Tylko w dwóch miastach (Trzebnica i Żmigród) zostały wprowadzone lokalne, gminne karty zniżkowe, które jednak uprawniają do ulg jedynie mieszkańców danej gminy. Mieszkańcy mniejszych gmin, takich, jak Zawonia, czy Wisznia Mała, które znajdują się bardzo blisko Trzebnicy, nie mogąc korzystać ze zniżek, muszą opuścić teren powiatu, aby nie przepłacać. To z pewnością duży minus dla dużych rodzin, które mogłyby i chciałyby wspierać lokalny biznes, bez względu na to, czy są mieszkańcami tej, czy innej gminy.

Czy władze Trzebnicy mają w planach rozszerzenie oferty promocyjnej poprzez honorowanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny? Cały czas czekamy na odpowiedź. Jedno jest jednak pewne – takie poszerzenie zakresu ulg na mieszkańców całego powiatu sprzyjałoby napędzaniu lokalnej gospodarki i wspieraniu lokalnych firm i instytucji, co z pewnością byłoby ogromnym plusem. Temat ten więc wymaga dodatkowego przemyślenia i przeorganizowania.