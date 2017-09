Mieszkańcy korzystają z nowych dróg

Mieszkańcy ul. Ogrodowej w Krynicznie mogą już korzystać z nowo powstałej nawierzchni asfaltowej, dojazdowej do swoich domostw. Wybudowana droga ma długość ok. 340 m i szerokości 4 m oraz posiada pobocza z kruszywa. Inwestycja została sfinansowana przy udziale funduszu sołeckiego.

Dobiegła końca przebudowa ul. Wierzbowej w Rogożu o długości ok. 250 m (w kierunku Szymanowa), która została wykonana również w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy uzyskali nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m prowadzącą do ich domów wraz z poboczem oraz zjazdami na posesje.

W Strzeszowie zakończył się drugi etap przebudowy ulicy Mienickiej. Na długości 200 m została położona nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m. Ułożony został także chodnik. Pozostał jeszcze do wykonania trzeci etap inwestycji obejmujący wykonanie nowej nawierzchni ulicy oraz chodnika z parkingiem przy kościele, który planuje się na 2018 rok.

Ponadto rozpoczęliśmy prace na ulicy Krętej w Piotrkowiczkach. Mieszkańcy już niebawem będą mogli korzystać z drogi o długości ok. 200 m i szerokości 4 m zbudowanej z kostki betonowej oraz poboczy z kruszywa. Realizacja inwestycji odbędzie się przy udziale funduszy sołeckich.

Trwa również I etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Szymanów – Szewce o długości ok. 820 m. Droga ta zostanie wykonana z masy bitumicznej, a pobocza z kruszywa. Budowa drogi jest możliwa dzięki otrzymaniu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2017 rok.

Do końca roku planujemy również przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 404 (ul. Długa w kierunku peronu) w Szewcach o dł. ok 950 m. Jezdnia o szerokości 6 m zostanie wykonana z masy bitumicznej, a pobocza z kruszywa. Inwestycja ta jest współfinansowana przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Każdego roku sukcesywnie przybywa nowych dróg w gminie Wisznia Mała. Poprawiają one komfort mieszkańców, a co ważniejsze bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych.