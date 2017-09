Materace – jak o nie prawidłowo dbać?

Materace kupujemy zwykle na lata, nierzadko wydając na nie spore sumy. Traktujemy je jak inwestycję we własne zdrowie, która ma się zwrócić pod postacią najwyższej jakości snu, doskonałego samopoczucia i mnóstwa energii w codziennym życiu. Nawet jednak najlepsze materace, o ile faktycznie mają nam długo służyć, wymagają należytego traktowania.

W niniejszym tekście przedstawiamy sekrety dbania o materace, dzięki którym ich żywotność zostanie wydłużona do maksimum, a my będziemy się mogli cieszyć optymalnym komfortem w sypialni.

Materace, a upływ czasu

Materace, nawet najwyższej klasy, nie pozostają obojętne na upływ czasu. Po latach intensywnego użytkowania tracą swój pierwotny kształt, pojawiają się w nich dziury i załamania oraz zmniejsza się ich wysokość. Co więcej, gromadzi się w nich pył, kurz i stary naskórek, które mogą być przyczyną wystąpienia/nasilenia się objawów alergii lub, w najlepszym wypadku, obniżą znacząco higieną wypoczynku.

Materace – sekrety pielęgnacji

Na szczęście jednak, mając świadomość kilku podstawowych zasad, o materace możemy bardzo łatwo dbać. Przede wszystkim pamiętajmy, że aby długo nam służyły ujawniając przy tym maksimum swoich możliwości, nie powinny leżeć bezpośrednio na podłodze. Czy to jednak oznacza, że musimy rezygnować z szalenie modnych obecnie i stylowych aranżacji i wbrew gustom kupować łóżko ze stelażem? Na szczęście niekoniecznie. Wystarczy, że zdecydujemy się na materace Sembella ze stelażem lub dokupienie osobno minimalistycznego, oszczędnego stelaża.

Ponadto, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni do spania. W tym celu można nabyć ochraniacz, nieprzemakalny lub bawełniany, który będzie ją zabezpieczał przed kurzem, poplamieniem lub wszelkimi innymi zabrudzeniami. Propozycją wartą rozważenia jest też zakup materaca nawierzchniowego, tak zwanego toppera, który poza zabezpieczaniem materaca właściwego, będzie też podnosił komfort snu. W ciągu dnia z kolei, dobrze jest nakrywać łożka specjalnymi narzutami, które poza funkcjami użytkowymi, mogą również stanowić doskonałe uzupełnienie wystroju wnętrza.

Nie należy również zapominać o konieczności regularnego, cotygodniowego wietrzenia materaca. Wystarczy zdjąć z niego pokrowiec na minimum 20 minut, aby zapobiec gromadzeniu się w nim wilgoci, a tym samym rozwojowi bakterii i roztoczy. Warto również wykorzystywać dłuższe wyjazdy, służbowe czy urlopy, i pozostawiać materace do wietrzenia na cały czas nieobecności.

Nie zapominajmy też o ich obracaniu. Jak radzi konsultant sklepu z materacami Sleeptime.pl, jeśli nasze ciało co noc uciska powierzchnię do spania w tym samym miejscu, nawet najwytrzymalszy materiał nie pozostanie na to obojętny i może ulec odkształceniu. Aby temu zapobiec, dobrze jest co jakiś czas, przynajmniej co pół roku, obracać materace do góry nogami i o 180 stopni. Dzięki temu będą one mogły odzyskać swój pierwotny, ergonomiczny kształt.

Wreszcie, miejmy na uwadze jedno – materace służą do spania, nie do siedzenia, do tego drugiego przeznaczone są meble wypoczynkowe. Regularne przesiadywanie na krawędzi łóżka będzie miło negatywny wpływ na kształt jego powierzchni. To samo tyczy się zresztą chodzenia, skakania i bawienia się na nich.

SPONSOROWANE