Lokalny system ostrzegania

Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych, czy dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych, to tylko niektóre funkcjonalności zawarte w Aplikacji RSO (Regionalnego Systemu Ostrzegania), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne.



Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone).

Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Umożliwia ona dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski.

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne – ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, stany wód (wodowskazów).

Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.