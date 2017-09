Leasing samochodu – czy to się opłaca?

Obok zakupu ze środków własnych, od lat leasing samochodu jest najczęściej wybieraną formą finansowania auta przez działających w Polsce przedsiębiorców. Dostępny jest także leasing dla osób prywatnych, jednak najczęściej z tej formy pozyskania środków na samochód korzysta właśnie biznes. Dlatego jeśli szukasz pojazdu i prowadzisz firmę – w tym także jednoosobową działalność gospodarczą – przemyśl wzięcie leasingu na auto.

Leasing samochodu – dlaczego warto?

Leasing samochodu, jako forma finansowania pojazdów, ma kilka przewag nad kredytem:

Po pierwsze – leasing może dostać nawet osoba, która dopiero założyła działalność gospodarczą, a leasingodawca mniej restrykcyjnie analizuje aktualną sytuację finansową potencjalnego leasingobiorcy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ biorąc auto w leasing nie stajesz się jego właścicielem, ale co miesiąc, płacąc ratę leasingową, uiszczasz należność za korzystanie z pojazdu. Firma leasingowa jedynie ci to auto udostępnia. Tym samym, jeśli w pewnym momencie powinie ci się noga i zabraknie środków na spłatę kolejnej raty, będziesz jedynie musiał oddać użytkowany samochód leasingodawcy. Z tego wynika, że udostępniając ci samochód, firma finansująca ponosi mniejsze ryzyko straty finansowej .

Jak wziąć auto leasing?

Kolejną zaletą leasingu jest fakt, że do jego przyznania nie są wymagane liczne dokumenty i generalnie musimy spełnić znacznie mniej warunków niż w przypadku kredytu. Dlatego, jeśli chcesz wziąć auto w leasing, najlepiej udaj się do salonu i wybierz pojazd, który ma być przedmiotem leasingu. Następnie zgłoś się do sprzedawcy w salonie (mają zwykle wiedzę na temat finansowania aut) i zacznij załatwiać formalności. Te zredukowane są naprawdę do minimum. W przypadku uproszczonej procedury przedstawić musisz tylko:

NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS,

dwa dokumenty tożsamości,

wypełniony wniosek leasingowy.

Po ich przestawieniu firma leasingowa podejmie decyzję o przyznaniu ci leasingu samochodowego (najczęściej pozytywną i w bardzo krótkim czasie). Następnie podpisujesz umowę leasingową, a jednocześnie jako leasingobiorca będziesz w tym momencie musiał dokonać opłaty wstępnej, choć na rynku jest wiele ofert nowoczesnego finansowania bez takiego wymogu (w zależności od modelu są to na przykład produkty finansowe Audi Financial Services, analogicznie w markach ŠKODA, Volkswagen, SEAT i wielu innych). Ostatnim krokiem w tej procedurze jest rejestracja i ubezpieczenie przedmiotu leasingu, a w końcu wydanie go użytkownikowi, czyli tobie. I voilà – już możesz korzystać z twojego nowego firmowego samochodu.

