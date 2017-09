Kto i za ile będzie dowoził dzieci?

Burmistrz Żmigrodu rozstrzygnął przetargi na dowóz dzieci do szkół.



Jak czytamy w dokumentach przetargowych, na wykonywanie zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2017/2018” złożono dwie oferty. Exspres Bus Przewozy Osobowo – Towarowe Wacław Stasiulewicz z Ciechocinka chciał wykonywać usługę za nieco ponad 221 tys. zł. Urzędnicy wybrali jednak tańszą ofertę, którą złożył Majatrans Mazurek Tomasz ze Żmigródu. Przewoźnik zaproponował, że będzie woził dzieci za 208 tys. zł.

Rozstrzygnięto także przetarg na „Zakup autobusowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Żmigród na rok szkolny 2017/2018”. Jak się okazało, do świadczenia tej usługi chętny był tylko jeden przewoźnik. Miasto założyło, że na dowozy na terenie całej gminy chce wydać maksymalnie 598 tys. zł. Firma PKS Wołów Sp z o.o. zaoferowała, że podejmie się przewozów za 572 tys. zł. Tak więc jedyny oferent zmieścił się w założonej przez urzędników kwocie.

Dodajmy, że transport odbywał się będzie na terenie gminy Żmigród oraz z i do miejscowości: Białawy, Białawy Wielkie, Czaple, Kaszyce Wielkie, Lubiel, Piotrkowice, Raszowice, Zakrzewo, Skokowa trasami i w godzinach uzgodnionych przez Zamawiającego. Szacunkowa łączna dzienna ilość kilometrów dla wszystkich tras (tj. przywozy i odwozy) wynosi: ~ 1030 km, a szacunkowa liczba uczniów wynosi 762.

Jeśli natomiast chodzi o dowóz dzieci niepełnosprawnych, to przedmiotem zamówienia był dowóz niepełnosprawnych dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących we Wrocławiu, Szkoły dla dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących we Wrocławiu, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Miliczu i odwiezienie do miejsca zamieszkania. W sumie wytyczono dwie trasy – pierwsza dwa warianty: – 334 km lub 356 km i jeździ nią 11-ścioro dzieci, a druga ma około 222 km i będzie nią jeździć w sumie 5 dzieci.